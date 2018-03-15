Савченко: "Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду?"

Депутату готовят подозрение в подготовке госпереворота.

Савченко: "Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду?"
Фото: стоп-кадр с трансляции

Народный депутат Надежда Савченко на брифинге у здания СБУ заявила, что украинцы поддержали бы вооруженный захват власти.

"Кто не думал взорвать Банковую [на улице Банковой находится Администрация Президента] или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда это является преступлением? Об этом не можно говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсети гуляет надпись, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать мебель. И я верю, что это правда. Если мы хотим выжить в этой стране, нам нужна тотальная смена политической системы", - заявила она.

Ранее в четверг народный депутат Антон Геращенко заявил журналистам, что Савченко готовят подозрение в подготовке госпереворота.

"Она принимала участие в организации и готовила государственный переворот", - сказал он.

Савченко вызвали на допрос в СБУ 12 марта, но она успела вылететь в Страсбург, где должна была находиться до 16 марта.

14 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что если она не явится на допрос 15 марта, он внесет представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте. В ночь на четверг Савченко вернулась в Украину и сообщила, что придет на допрос.

13 марта издание "Страна" со ссылкой на источники сообщило, что Савченко и Владимир Рубан обсуждали с несколькими высокопоставленными офицерами Главного управления разведки Министерства обороны вооруженный переворот в стране.

8 марта руководитель центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия.

9 марта Владимиру Рубану было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов. По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Всех их должны были убить.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
Блок рекламы


Похожие новости
ГПУ внесла в Раду представления на СавченкоГПУ внесла в Раду представления на Савченко
Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасностиРада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности
Савченко: Рубан переправлял оружие для спецопераций ВСУСавченко: Рубан переправлял оружие для спецопераций ВСУ
Луценко: Савченко планировала расстрелы в Верховной РадеЛуценко: Савченко планировала расстрелы в Верховной Раде
Савченко: Парубий завел снайперов в гостиницу "Украина"Савченко: Парубий завел снайперов в гостиницу "Украина"
Савченко вернулась в УкраинуСавченко вернулась в Украину
Савченко анонсировала возвращение в УкраинуСавченко анонсировала возвращение в Украину
Луценко: Савченко грозит снятие неприкосновенностиЛуценко: Савченко грозит снятие неприкосновенности
ПророSSийскому террористу, устроившему взрыв в одесской Аркадии, дали 7 лет и отпустили по "закону Савченко"ПророSSийскому террористу, устроившему взрыв в одесской Аркадии, дали 7 лет и отпустили по "закону Савченко"
Надежду Савченко уличили во лжи о ее местонахожденииНадежду Савченко уличили во лжи о ее местонахождении
Последние новости
Подгружаем последние новости