Савченко: "Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду?"

Депутату готовят подозрение в подготовке госпереворота.

Народный депутат Надежда Савченко на брифинге у здания СБУ заявила, что украинцы поддержали бы вооруженный захват власти.

"Кто не думал взорвать Банковую [на улице Банковой находится Администрация Президента] или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда это является преступлением? Об этом не можно говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсети гуляет надпись, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать мебель. И я верю, что это правда. Если мы хотим выжить в этой стране, нам нужна тотальная смена политической системы", - заявила она.

Ранее в четверг народный депутат Антон Геращенко заявил журналистам, что Савченко готовят подозрение в подготовке госпереворота.

"Она принимала участие в организации и готовила государственный переворот", - сказал он.

Савченко вызвали на допрос в СБУ 12 марта, но она успела вылететь в Страсбург, где должна была находиться до 16 марта.

14 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что если она не явится на допрос 15 марта, он внесет представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте. В ночь на четверг Савченко вернулась в Украину и сообщила, что придет на допрос.

13 марта издание "Страна" со ссылкой на источники сообщило, что Савченко и Владимир Рубан обсуждали с несколькими высокопоставленными офицерами Главного управления разведки Министерства обороны вооруженный переворот в стране.

8 марта руководитель центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия.

9 марта Владимиру Рубану было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов. По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.