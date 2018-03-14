Луценко: Савченко грозит снятие неприкосновенности

Она проходит фигурантом в деле Рубана.

Генеральный прокурор Юрий Луценко готов внести представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко и может сделать это уже 15 марта.

"Сегодня на допрос госпожа Савченко не прибыла, как и не прибыла на заседание Европарламента, который она посещала вчера. По ориентировочным данным, она находится уже на территории Испании . Я обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11 часов прибыть на допрос следователя Службы безопасности Украины и дать показания по делу [Рубана]. Если она этого не сделает, я как генеральный прокурор Украины имею достаточно оснований и полномочий для того, чтобы внести в Верховную Раду Украины представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте этого народного депутата", - сказал он журналистам в среду.

Луценко отказался называть статьи, какие могут быть инкриминированы Надежде Савченко, но подчеркнул, что речь идет о планировании теракта в здании Верховной Рады.

Надежда Савченко - бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины. В июне 2014 года попала в плен к боевикам в Луганской области, откуда ее вывезли в РоSSию, где обвинили в причастности к гибели роSSийских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

В марте 2016 года роSSийский суд приговорил ее к 22 годам колонии, но уже в мае Савченко была обменяна на роSSийских разведчиков Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Еще находясь за решеткой в РоSSии, Савченко была избрана в Верховную Раду, будучи первым номером списка "Батькивщины", и получила звание Героя Украины.

Напомним, 9 марта руководителю центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов. По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.