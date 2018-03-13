Формула отравляющего вещества засекречена, и использовать его могла лишь РоSSия.

Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия за несколько часов до отравления.

К отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери могла быть причастна только РоSSия.

Об этом заявил в интервью The Telegraph живущий в США роSSийский химик Вил Мирзаянов, которого считают одним из разработчиков отравляющего вещества "Новичок".

Ученый отметил, что поскольку РоSSия не рассекречивает формулу этого нервнопаралитического вещества, не представляется возможным, чтобы его использовала какая-либо другая страна. По его словам, в Великобританию были завезены два безвредных компонента, необходимых для создание "Новичка", и уже там они были соединены в аэрозольный спрей.

"Лишь 10 граммов - это уже много. В летнее время всего двух граммов было бы достаточно, чтобы убить 500 человек", - отметил Мирзаянов.

Он также добавил, что если бывший агент и его дочь действительно были отравлены "Новичком", шансов на выздоровление у них нет.

"Даже если они выживут, они не поправятся", - сказал он.

The Telegraph отмечает, что Мирзаянов в течение 26 лет работал Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) - главном центре по производству химического оружия. В нем он возглавлял отделение контрразведки.

В 2006 году Скрипаль в РоSSии был осужден за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами. По информации СМИ , Скрипаль продолжал работать на западные спецслужбы и после высылки из РФ . В частности, как писала газета Financial Times, его привлекали для оценки возможностей роSSийской разведки.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Как выяснилось, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ . В связи с этим роSSийский посол был вызван в МИД Великобритании.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон готов принять самые серьезные ответные меры. РоSSия ультиматум Британии проигнорировала.