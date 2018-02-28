Могилёв рассказал про встречу с консулом РоSSии во время захвата Крыма
Бывший глава Совета министров Крыма Анатолий Могилев заявляет, что пытался получить информацию о вторжении армии РФ от роSSийского консула, но тщетно.
Об этом он рассказал в интервью
«Подозревая, что это могут быть понятно чьи войска, я позвонил и пригласил консула РФ, который находился в Крыму. Он мне сказал, что ничего не знает и что сейчас поедет в Севастополь, где у них находятся свои закрытые каналы связи. И уехал», — сообщил экс-чиновник.
Он рассказал, что захватчики в тот день отпустили всех милиционеров из главного управления МВД в Крыму, разрешив уйти с оружием.
«Вывели и отправили в расположение частей», — сообщил Могилёв.
По его словам, после этого сняли начальника крымской милиции Валерия Радченко и назначили вместо него зама мэра Феодосии Игоря Овруцкого.
«Это бывший милицейский полковник, но давно уже не работал. Естественно, его авторитет намного ниже. Он продержался в главке полдня и ушел из кабинета. Практически крымский главк перешел под юрисдикцию Аксенова (Сергея – ред.)», — рассказал Могилёв.
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