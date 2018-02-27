США пригрозили односторонними действиями против Ирана после вето РФ в СБ ООН
Пока неизвестно, о каких именно действиях идет речь.
Постпред США в ООН Никки Хейли пригрозила односторонними действиями США против Ирана после того, как РоSSия ветировала резолюцию ООН с требованием прекратить иранские поставки оружия шиитским повстанцам-хуситам в Йемене.
Об этом сообщает агентство Рейтер.
"Если РоSSия продолжит прикрывать Иран, то США и наши партнеры должны принять меры самостоятельно. Если мы не собираемся принимать меры в Совете, тогда мы должны предпринять собственные действия", - заявила Хейли.
Она не уточнила, о каких именно действиях идет речь.
Напомним, накануне РоSSия на заседании СБ ООН воспользовалась правом вето, заблокировав резолюцию по ситуации в Йемене, которая включала требование к Ирану прекратить поставки оружия повстанцам-хуситам.
Эксперты ООН исследовали остатки ракет, выпущенных в прошлом году йеменскими повстанцами по Саудовской Аравии. Эксперты установили, что многие компоненты этих остатков идентичны иранскому проекту ракеты Qiam-1. Согласно выводам исследования, если эта ракета была предоставлена повстанцам-хуситам Ираном, то Тегеран нарушил эмбарго ООН на поставки оружия в Йемен.
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