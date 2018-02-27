США пригрозили односторонними действиями против Ирана после вето РФ в СБ ООН

Пока неизвестно, о каких именно действиях идет речь.

Постпред США в ООН Никки Хейли пригрозила односторонними действиями США против Ирана после того, как РоSSия ветировала резолюцию ООН с требованием прекратить иранские поставки оружия шиитским повстанцам-хуситам в Йемене.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Если РоSSия продолжит прикрывать Иран , то США и наши партнеры должны принять меры самостоятельно. Если мы не собираемся принимать меры в Совете, тогда мы должны предпринять собственные действия", - заявила Хейли.

Она не уточнила, о каких именно действиях идет речь.

Напомним, накануне РоSSия на заседании СБ ООН воспользовалась правом вето, заблокировав резолюцию по ситуации в Йемене, которая включала требование к Ирану прекратить поставки оружия повстанцам-хуситам.