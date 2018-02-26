Выданный "ДНР" в рамках обмена пленными одессит решил вернуться в Украину

Мужчина также планирует явиться на суд по своему делу.

Одессит Александр Луценко, которого выдали боевикам "ДНР" в ходе обмена пленными 27 декабря 2017 года, решил вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом он заявил сепаратистскому сайту "Донецкое агентство новостей".

Сообщается, что Луценко - ветеран Афганистана, участник одесских событий весны 2014 года на стороне "антимайдана".

Он был задержан сотрудниками Службы безопасности в апреле 2015 года.

Мужчина заявил, что за время его пребывания на территории, подконтрольной боевикам "ДНР", его семье, которая проживает на подконтрольной властям территории, угрожали. Поэтому он решил вернуться. При этом, по словам Луценко, в Одессе в отношении него продолжается судебное разбирательство по его делу.

"Я принял такое решение, потому, что на последнем заседании в Украине судья сказал, что мне необходимо вернуться, закончить судебные заседания, чтобы не было никаких «хвостов». В случае неявки меня объявят в международный розыск", - сказал он.

Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма ранее заявил, что следующий обмен пленными должен состояться до марта 2018 года, но ключевым фактором остается позиция РоSSии.