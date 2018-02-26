Израиль заставил Польшу приостановить введение в действие "закона о Холокосте"

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В связи с давлением со стороны Израиля министерство юстиции Польши объявило, что оно замораживает спорный закон о Холокосте Института народной памяти Польши, который привел Варшаву в состояние острого конфликта с Тель-Авивом.

Об этом сообщает сообщает польское издание Wiadomosci.onet.pl с ссылкой на «Jerusalem Post ».

Израильские СМИ добавляют, что делегация из польского министерства сможет приехать в Израиль для достижения соглашения.

Юваль Ротем из Министерства иностранных дел Израиля заявил, что решение польского министерства было «достижением» для Израиля, которое последовало за серьезной дискуссией относительно скандального закона между Варшавой и Иерусалимом, которое наблюдалась в последние недели.

Репортер TVN Яцек Тачик в Твиттере сообщил, что прибытие польской делегации в Израиль подтвердил пресс-секретарь израильского Министерства иностранных дел.

По словам другого израильского издания «Haaretz», польская делегация приедет в Израиль, чтобы выработать компромисс в отношении закона Института национальной памяти. Он добавил, что Польша решила отложить реализацию спорного закона о просьбе Израиля.

Представители Министерства юстиции и МИД Польши заявили, что наказаний за нарушение скандального закона не будет, пока он не вступит в действие.


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