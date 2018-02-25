Дом Луценко заблокировали соратники Саакашвили

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Соратники выдворенного из Украины экс-президента Грузии устроили автомобильный пробег к дому Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом сообщает Politeka.

Причиной протеста стало заявление Луценко, который сообщил, что намерен инициировать лишение неприкосновенности народных депутатов, поддерживающих Саакашвили. В частности, генпрокурор угрожает нардепам, которые помогли политику пересечь украинскую границу осенью 2017 года.

Кроме того, Луценко заявил, что в суд уже поданы документы в отношении одного из лидеров “Руху новых сил” Давида Сакварелидзе.

Участники автопробега сообщили, что будут находиться под домом генпрокурора, пока он не выйдет к ним и не объяснит свои действия. Дом Луценко охраняют силовики, которые удерживают участников акции протеста на расстоянии. Активисты устроили целый майдан – даже развернули возле дома генпрокурора палатку.

Напомним, что накануне полиция запретила въезд Саакашвили на три года.


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