Дом Луценко заблокировали соратники Саакашвили
Соратники выдворенного из Украины экс-президента Грузии устроили автомобильный пробег к дому Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
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Причиной протеста стало заявление Луценко, который сообщил, что намерен инициировать лишение неприкосновенности народных депутатов, поддерживающих Саакашвили. В частности, генпрокурор угрожает нардепам, которые помогли политику пересечь украинскую границу осенью 2017 года.
Кроме того, Луценко заявил, что в суд уже поданы документы в отношении одного из лидеров “Руху новых сил” Давида Сакварелидзе.
Участники автопробега сообщили, что будут находиться под домом генпрокурора, пока он не выйдет к ним и не объяснит свои действия. Дом Луценко охраняют силовики, которые удерживают участников акции протеста на расстоянии. Активисты устроили целый майдан – даже развернули возле дома генпрокурора палатку.
Напомним, что накануне полиция запретила въезд Саакашвили на три года.
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Политика
25.02.2018 10:48