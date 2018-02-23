Гройсман намерен договариваться с ЕС о новых приграничных проектах

"Нет никаких угроз для совместных проектов с ЕС в дальнейшем".

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет договариваться с Евросоюзом о новых проектах по финансированию приграничной инфраструктуры.

Об этом он заявил во время визита в Сумы; выступление Гройсмана транслировал телеканал 112, пишет "Европейская правда".

Глава правительства не стал отрицать, что ЕС действительно принял решение о закрытии ряда проектов по развитию пограничной инфраструктуры. Вместе с тем, он подчеркнул, что эти проекты уже давно столкнулись с проблемами в реализации.

"Речь идет о проекте 2007-2013 годов. Потом была попытка продолжить его выполнение силами ГФС. ГФС не справилась полноценно", - рассказал он.

"Новый руководитель Мирослав Продан пытался спасти ситуацию, но было уже поздно", - добавил премьер.

Гройсман подчеркнул, что сейчас нет опасности повторения такой ситуации с другими проектами с Европейским Союзом.

"Нет никаких угроз для совместных проектов с ЕС в дальнейшем", - заявил он.

Ранее сегодня ЕС подтвердил закрытие пограничных проектов, из-за чего Украина потеряет около 27 млн евро.

Напомним, 20 февраля агентство Reuters сообщило, что Европейский Союз свернул программу помощи Украине, в рамках которой он был готов выделить 29,2 млн евро на модернизацию шести пунктов пропуска на границе с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей.