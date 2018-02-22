Неизвестный подорвал себя возле посольства США в Черногории

Сообщений о возможных жертвах и пострадавших нет.

В среду вечером неизвестный мужчина бросил взрывное устройство на территорию дипломатического комплекса посольства США в Черногории.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местные власти.

"Перед зданием посольства США в Подгорице (Черногория) неизвестный совершил акт самоубийства, подорвав себя. Перед этим он бросил на (территорию посольского комплекса, - ред.) взрывное устройство, скорее всего - ручную гранату", - говорится в сообщении правительства Черногории в Twitter .

Госдеп США подтвердил факт взрывов у американского посольства, отметив, что дипломаты "тесно работают с полицией для идентификации нападавшего".

Данных о возможных жертвах и пострадавших нет.

Ранее местные СМИ сообщили, что в акции участвовали два человека, которые привели взрывные устройства в действие. Один из "подрывников", предположительно, погиб при взрыве.

Напомним, ранее возле офиса Минобороны Греции в центре города Салоники взорвалась самодельная бомба.