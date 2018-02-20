New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии

Издание приводит историю с заказом санитарных машин у "Богдана".

Газета The New York Times опубликовала большую статью о "мутных сделках" при закупках для украинской армии.

Автор статьи - московский корреспондент издания Эндрю Хиггингс.

"В январе, спустя почти четыре года после начала войны против повстанцев, пользующихся поддержкой РоSSии, Министерство обороны Украины с гордостью объявило о том, что ему удалось улучшить качество медицинского обслуживания своих раненых солдат благодаря покупке 100 новых машин скорой помощи. Но при этом никто не упомянул о том, что многие из этих машин уже сломались. Или о том, что эти машины были проданы в рамках неконкурентного контракта автомобильной компанией, которая принадлежит высокопоставленному чиновнику, отвечающему за закупки для Вооруженных сил Украины. Или о том, что этот чиновник - Олег Гладковский - является старым другом Петра Порошенко", - говорится в статье.

The New York Times ссылается на доклад, опубликованный в прошлом году Независимым антикоррупционным комитетом по вопросам обороны. В нем говорится, что каждая из этих машин, чьи ходовые части были произведены в Китае, обошлась Министерству обороны Украины в 32 тысячи долларов (машина скорой помощи, купленная в Китае, обошлась бы гораздо дешевле), а их грузоподъемность составляет всего 360 килограммов - это слишком мало для машины, в которой должны уместиться водитель, вооруженный охранник и медицинские работники. Кроме того, газета приводит слова волонтера Валентины Варавы о том, что эти машины скорой помощи рассчитаны на городские дороги. По ее словам, 19 из 50 машин, доставленных на восток, уже вышли из строя. Она добавила, что Министерство обороны недавно решило купить еще 100 машин скорой помощи у компании Гладковского.

Автор статьи также приводит критические комментарии директора НАБУ Артема Сытника, нардепа Виктора Чумака, бывшего министра экономики Айвараса Абромавичуса и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Напомним, после разразившегося скандала Минобороны приостановило производство санитарных "Богданов".