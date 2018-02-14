Порошенко посмертно наградил Мирослава Поповича орденом Свободы

Президент сожалеет, что не успел наградить философа при жизни.

Порошенко посмертно наградил Мирослава Поповича орденом Свободы
Фото: gazeta.ua

Президент Петр Порошенко посмертно наградил философа Мирослава Поповича орденом Свободы.

Указ доступен на сайте президента.

Попович награжден за выдающиеся личные заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества и развития демократии, многолетнюю плодотворную научную и общественно-политическую деятельность.

В фейсбуке президент выразил сожаление, что не успел наградить Поповича при жизни.

Накануне в ходе прощания с Поповичем Порошенко заявил, что в последние годы они часто виделись во время работы в рамках инициативы "Первое декабря". "Мирослав никогда не смотрел в прошлое. Он всегда смотрел в будущее и мечтал о решительном реформировании Украины, давал очень ценные советы... Он очень переживал за Украину. Это был великий гражданин. Он очень заботился о том, что мы должны сделать", - сказал президент.

"Для меня это не просто потеря великого украинца, крупного государственного деятеля. Я могу сказать, что в определенной степени Мирослав был моим учителем", - заявил Порошенко журналистам.

Попович в 2001-2018 годах был директором Института философии имени Г. С. Сковороды Национальной академии наук. Он умер 10 февраля в возрасте 88 лет.

Орден Свободы - одна из высших государственных наград Украины.


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