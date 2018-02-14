Порошенко посмертно наградил Мирослава Поповича орденом Свободы
Президент сожалеет, что не успел наградить философа при жизни.
Президент Петр Порошенко посмертно наградил философа Мирослава Поповича орденом Свободы.
Указ доступен на сайте президента.
Попович награжден за выдающиеся личные заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества и развития демократии, многолетнюю плодотворную научную и общественно-политическую деятельность.
В фейсбуке президент выразил сожаление, что не успел наградить Поповича при жизни.
Накануне в ходе прощания с Поповичем Порошенко заявил, что в последние годы они часто виделись во время работы в рамках инициативы "Первое декабря". "Мирослав никогда не смотрел в прошлое. Он всегда смотрел в будущее и мечтал о решительном реформировании Украины, давал очень ценные советы... Он очень переживал за Украину. Это был великий гражданин. Он очень заботился о том, что мы должны сделать", - сказал президент.
"Для меня это не просто потеря великого украинца, крупного государственного деятеля. Я могу сказать, что в определенной степени Мирослав был моим учителем", - заявил Порошенко журналистам.
Попович в 2001-2018 годах был директором Института философии имени Г. С. Сковороды Национальной академии наук. Он умер 10 февраля в возрасте 88 лет.
Орден Свободы - одна из высших государственных наград Украины.
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