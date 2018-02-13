Невестка Трампа госпитализирована из-за письма с белым порошком

Ванесса Трамп открыла открыла письмо на имя мужа.

Невестка Трампа госпитализирована из-за письма с белым порошком
Фото: NBC News

Жена Дональда Трампа-младшего, Ванесса Трамп, была госпитализирована в понедельник в Нью-Йорке после того, как открыла дома конверт с неизвестным порошком.

Fox News со ссылкой на полицию Нью-Йорка сообщает, что невестка президента США открыла письмо на имя Дональда Трампа-младшего около 10 часов утра в манхэттенской квартире.

"Ванесса Трамп не имела немедленной реакции на вещество, которая, по информации Департамента полиции Нью-Йорка, не считается опасной", - передает CNN.

По информации пожарно-спасательной службы Нью-Йорка, трое людей доставлены в местную больницу с незначительными повреждениями. Однако, дополнительной информации о характере травм или повреждений, не сообщается.


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