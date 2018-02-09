Конгресс США принял законопроект, позволяющий возобновить работу правительства

Новый законопроект профинансирует правительство с сохранением текущего объема расходов до 23 марта включительно.

Конгресс США принял законопроект, позволяющий возобновить работу правительства
Конгресс США
Фото: betterworldcampaign.org

Обе палаты Конгресса США приняли законопроект о финансировании правительства, что позволит возобновить работу госучреждений.

Соответствующий законопроект был принят сперва Сенатом, а затем и Палатой представителей, сообщает Huffington Post.

Законопроект одобрили 71 сенаторов из 100, "против" проголосовали 28 человек. Уже через несколько несколько часов, что крайне нетипично для таких вопросов, в Палате представителей его поддержали 240 законодателей, 180 выступили против.

Ранее обсуждение затянулось за полночь из-за противодействия сенатора-республиканца Рэнда Пола. В результате работа правительства США была частично приостановлена.

Новый законопроект профинансирует правительство с сохранением текущего объема расходов до 23 марта включительно, пока обе палаты согласуют долгосрочные бюджетные планы.

Напомним, в полночь 20 января (07:00 по киевскому времени) в США официально начался правительственный "шатдаун" и в стране временно прекратили финансировать госучреждения. Верхняя палата Конгресса США не смогла прийти к согласию и утвердить законопроект о финансировании правительства. После этого президент США Дональд Трамп подписал проект временного бюджета правительства, рассчитанный до 8 февраля.До этого работа правительства США приостанавливалась в 2013 году. Поводом послужили разногласия по вопросу реформы здравоохранения и защиты пациентов под названием Obamacare. Приостановка продлилась 16 дней.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Бывший генсек НАТО стал советником в "русском" банке в ЛатвииБывший генсек НАТО стал советником в "русском" банке в Латвии
Блок рекламы


Похожие новости
Холодницкий сомневается, что Антикоррупционный суд начнет работу в 2018 годуХолодницкий сомневается, что Антикоррупционный суд начнет работу в 2018 году
В Конгрессе США проголосовали за киберсотрудничество с УкраинойВ Конгрессе США проголосовали за киберсотрудничество с Украиной
В Кнессет Израиля внесен законопроект о признании Голодомора геноцидом украинского народаВ Кнессет Израиля внесен законопроект о признании Голодомора геноцидом украинского народа
В Греции бывших членов правительства заподозрили в причастности к крупному коррупционному скандалуВ Греции бывших членов правительства заподозрили в причастности к крупному коррупционному скандалу
Тиллерсон: РоSSия уже пытается вмешаться в выборы в Конгресс СШАТиллерсон: РоSSия уже пытается вмешаться в выборы в Конгресс США
Хербст объяснил появление законопроекта о киберзащите Украины от атак РФХербст объяснил появление законопроекта о киберзащите Украины от атак РФ
Порошенко призвал Раду взяться за законопроект об антикоррупционном судеПорошенко призвал Раду взяться за законопроект об антикоррупционном суде
В повестку дня Палаты представителей США внесен законопроект о помощи Украине в сфере кибербезопасностиВ повестку дня Палаты представителей США внесен законопроект о помощи Украине в сфере кибербезопасности
Мэр Одессы Труханов снова не вышел на работуМэр Одессы Труханов снова не вышел на работу
Климкин: Volkswagen и Adidas поплатятся за работу в КрымуКлимкин: Volkswagen и Adidas поплатятся за работу в Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости