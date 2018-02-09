Конгресс США принял законопроект, позволяющий возобновить работу правительства

Новый законопроект профинансирует правительство с сохранением текущего объема расходов до 23 марта включительно.

Конгресс США Фото: betterworldcampaign.org

Обе палаты Конгресса США приняли законопроект о финансировании правительства, что позволит возобновить работу госучреждений.

Соответствующий законопроект был принят сперва Сенатом, а затем и Палатой представителей, сообщает Huffington Post.

Законопроект одобрили 71 сенаторов из 100, "против" проголосовали 28 человек. Уже через несколько несколько часов, что крайне нетипично для таких вопросов, в Палате представителей его поддержали 240 законодателей, 180 выступили против.

Ранее обсуждение затянулось за полночь из-за противодействия сенатора-республиканца Рэнда Пола. В результате работа правительства США была частично приостановлена.

Новый законопроект профинансирует правительство с сохранением текущего объема расходов до 23 марта включительно, пока обе палаты согласуют долгосрочные бюджетные планы.