Конгресс США принял законопроект, позволяющий возобновить работу правительства
Новый законопроект профинансирует правительство с сохранением текущего объема расходов до 23 марта включительно.
Обе палаты Конгресса США приняли законопроект о финансировании правительства, что позволит возобновить работу госучреждений.
Соответствующий законопроект был принят сперва Сенатом, а затем и Палатой представителей, сообщает Huffington Post.
Законопроект одобрили 71 сенаторов из 100, "против" проголосовали 28 человек. Уже через несколько несколько часов, что крайне нетипично для таких вопросов, в Палате представителей его поддержали 240 законодателей, 180 выступили против.
Ранее обсуждение затянулось за полночь из-за противодействия сенатора-республиканца Рэнда Пола. В результате работа правительства США была частично приостановлена.
Новый законопроект профинансирует правительство с сохранением текущего объема расходов до 23 марта включительно, пока обе палаты согласуют долгосрочные бюджетные планы.
Напомним, в полночь 20 января (07:00 по киевскому времени) в США официально начался правительственный "шатдаун" и в стране временно прекратили финансировать госучреждения. Верхняя палата Конгресса США не смогла прийти к согласию и утвердить законопроект о финансировании правительства. После этого президент США Дональд Трамп подписал проект временного бюджета правительства, рассчитанный до 8 февраля.До этого работа правительства США приостанавливалась в 2013 году. Поводом послужили разногласия по вопросу реформы здравоохранения и защиты пациентов под названием Obamacare. Приостановка продлилась 16 дней.
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