?У пожилого крымскотатарского активиста в СИЗО резко ухудшилось здоровье

Кязим Аметов жалуется на боль в сердце, гипертонию и плохое зрение.

Активиста национального движения крымских татар Кязима Аметова, обвиняемого по "делу о вымогательстве", в СИЗО посетил адвокат Эмиль Курбединов. По его словам, Аметов жалуется на резкое состояние здоровье и условия содержания в изоляторе.

"Зрение сильно ухудшилось, появились боли в сердце и гипертония. Он говорит, что на свободе никогда такого не было. Я спросил, в чем причина. Это ужасные условия содержания: антисанитария – крысы, клопы, вот эта вся живность; очень тусклый свет; нехватка кислорода; пища, которую вообще невозможно есть", - рассказал адвокат.

12 января подконтрольный РФ Киевский райсуд Крыма продлил на два месяца срок содержания в СИЗО четырем фигурантам "дела Веджие Кашка" - Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову и Руслану Трубачу. Однако судья Можелянский вынес постановление, в котором не было имени Кязима Аметова, а все указанные данные принадлежат Эрнесту Аметову – фигуранту бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", обвиняемому в участии в террористической организации.

"До меня дошла информация, что каким-то 15-м числом судья Можелянский вынес какое-то мифическое постановление об исправлении описок. Ладно, он это сделал, но ни мне, ни Кязиму Аметову об этом не сообщили. Я вообще не знаю, что за параллельное решение суда", - объяснил Курбединов.

Адвокат сообщил, что Аметов также написал обращения и жалобы на имя начальника СИЗО Симферополя о немедленном освобождении, об обследовании и оказании квалифицированной медпомощи.

Напомним, 23 ноября 2017 года в Симферополе роSSийские силовики задержали группу крымских татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, женщина скончалась в карете скорой помощи.