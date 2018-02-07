"Уголовное дело против меня - прямая месть Януковича за жесткую публичную критику", - Наливайченко

Дело было возбуждено в 2013 году.

"Уголовное дело против меня - прямая месть Януковича за жесткую публичную критику", - Наливайченко
Фото: пресс-служба

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко считает безосновательным уголовное дело, возбужденное во времена президента Виктора Януковича за якобы сотрудничество с агентами ЦРУ. Об этом он заявил во время допроса по делу о госизмене Януковича.

«По прямому указанию именно Януковича было открыто уголовное дело против меня якобы за допуск к гостайне агентов ЦРУ... Я считаю США партнерами Украины. Именно с помощью Америки построен антитеррористический полигон, который остался и действует по сей день для всех работников СБУ. Сотрудничество с США была и является необходимым. И я свою позицию не изменил и сейчас. А уголовное дело, возбужденное по указания Януковича под давлением РоSSии, - это была месть за жесткую публичную критику решения тогдашней власти оставить Черноморский флот в Крыму", - сказал Наливайченко.

«Это была месть высшего руководства ФСБ за своих агентов, которых я выгнал из Крыма в 2009 году. И напоминаю, что именно СБУ разорвала все договоры со спецслужбами РоSSии», - отметил экс-глава СБУ.


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