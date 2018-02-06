Сотрудник CNN нашел секретные документы о риске теракта на Супербоуле

В министерстве внутренней безопасности США заявили об учениях на случай биологического теракта.

Сотрудник CNN нашел секретные документы о риске теракта на Супербоуле
Фото: scsgroup-consult.com

Сотрудник телеканала CNN обнаружил в кармане кресла самолета в США секретные документы, касающиеся обеспечения безопасности во время Супербоула - финала чемпионата США по американскому футболу.

Телеканал CNN сообщает, что пока отложил публикацию этого материала, чтобы не поставить под угрозу безопасность посетителей финала турнира, который состоялся 4 февраля в Миннеаполисе в штате Миннесота.

Речь идет о документах программы BioWatch, которая в министерстве внутренней безопасности США отвечает за защиту от биологических угроз. Это подразделение изучало риски биологического теракта - заражения посетителей Супербоула сибирской язвой - и определяло пути минимизации угрозы. В документах, в частности, говорилось, что местные власти в Миннеаполисе имеют лишь "общее представление о программе BioWatch и ее миссии".

Среди бумаг CNN также обнаружил посадочный талон ученого, который занимался вопросами биологической безопасности на Супербоуле.

Отчет был составлен в декабре 2017 года. На бумагах, которые обнаружил корреспондент телеканала, были также видны надписи "Важно для национальной безопасности" и "Только для официального использования", а ознакомившимся с документами лицам было приказано уничтожить их и не показывать эти файлы посторонним лицам. В документах оценивались последствия симулированной биологической атаки.

Представитель министерства внутренней безопасности Тайлер Хултон заявил, что "учения прошли очень успешно и не были проведены в ответ на какую-либо конкретную, реальную угрозу биотеррористической атаки". По данным The Pioneer Press, на Супербоул в Миннеаполисе должны были приехать около 100 тыс. зрителей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
Блок рекламы


Похожие новости
Исполнитель теракта в Новоалексеевке приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискациейИсполнитель теракта в Новоалексеевке приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией
"Государство" НовороССия: Пасечник и Захарченко подписали соответствующие документы"Государство" НовороССия: Пасечник и Захарченко подписали соответствующие документы
Сотрудник УЗ, подозреваемый в крупной взятке, обвинен в госизменеСотрудник УЗ, подозреваемый в крупной взятке, обвинен в госизмене
Экс-сотрудника полтавской Госземинспекции задержали за взятку 700 тысяч гривенЭкс-сотрудника полтавской Госземинспекции задержали за взятку 700 тысяч гривен
Тука пояснил, какие выданные в ОРДЛО документы Украина признает по новому законуТука пояснил, какие выданные в ОРДЛО документы Украина признает по новому закону
Девять украинцев погибли из-за теракта в КабулеДевять украинцев погибли из-за теракта в Кабуле
Выпустившего ложное предупреждение об ударе по Гавайям сотрудника сняли с должностиВыпустившего ложное предупреждение об ударе по Гавайям сотрудника сняли с должности
Бывший сотрудник Госдепа рассказал о просьбах россиян помочь им избежать санкций СШАБывший сотрудник Госдепа рассказал о просьбах россиян помочь им избежать санкций США
Депутат Одесского облсовета предложил сотруднику НАБУ $500 тыс. взятки (обновлено)Депутат Одесского облсовета предложил сотруднику НАБУ $500 тыс. взятки (обновлено)
К коррупции в Миграционной службе причастны сотрудники СБУ - САПК коррупции в Миграционной службе причастны сотрудники СБУ - САП
Последние новости
Подгружаем последние новости