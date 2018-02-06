Сотрудник CNN нашел секретные документы о риске теракта на Супербоуле

В министерстве внутренней безопасности США заявили об учениях на случай биологического теракта.

Фото: scsgroup-consult.com

Сотрудник телеканала CNN обнаружил в кармане кресла самолета в США секретные документы, касающиеся обеспечения безопасности во время Супербоула - финала чемпионата США по американскому футболу.

Телеканал CNN сообщает, что пока отложил публикацию этого материала, чтобы не поставить под угрозу безопасность посетителей финала турнира, который состоялся 4 февраля в Миннеаполисе в штате Миннесота.

Речь идет о документах программы BioWatch, которая в министерстве внутренней безопасности США отвечает за защиту от биологических угроз. Это подразделение изучало риски биологического теракта - заражения посетителей Супербоула сибирской язвой - и определяло пути минимизации угрозы. В документах, в частности, говорилось, что местные власти в Миннеаполисе имеют лишь "общее представление о программе BioWatch и ее миссии".

Среди бумаг CNN также обнаружил посадочный талон ученого, который занимался вопросами биологической безопасности на Супербоуле.

Отчет был составлен в декабре 2017 года. На бумагах, которые обнаружил корреспондент телеканала, были также видны надписи "Важно для национальной безопасности" и "Только для официального использования", а ознакомившимся с документами лицам было приказано уничтожить их и не показывать эти файлы посторонним лицам. В документах оценивались последствия симулированной биологической атаки.

Представитель министерства внутренней безопасности Тайлер Хултон заявил, что "учения прошли очень успешно и не были проведены в ответ на какую-либо конкретную, реальную угрозу биотеррористической атаки". По данным The Pioneer Press, на Супербоул в Миннеаполисе должны были приехать около 100 тыс. зрителей.