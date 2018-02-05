Гройсман намекнул, что Стець или Кутовой могут остаться в Кабмине

Два министра подали в отставку еще в мае 2017 года.

Гройсман намекнул, что Стець или Кутовой могут остаться в Кабмине
Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Владимир Гройсман не исключает, что министр информационной политики Юрий Стець или министр аграрной политики Тарас Кутовой, которые в прошлом году подали в отставку, могут остаться в правительстве.

"Идут консультации. Посмотрим, что необходимо будет, чтобы определить окончательные кандидатуры на те должности, по которым будут уволены парламентом министры. Может, кто-то и останется дальше работать. В рамках коалиции будет идти диалог, посмотрим, чем он закончится", – сказал премьер-министр в понедельник на брифинге по случаю начала новой сесси Верховной Рады.

Он также отметил, что вакантная должность министра только одна – министр здравоохранения, обязанности которого исполняет Уляна Супрун.

"На самом деле у нас только одна вакантная должность – исполняющий обязанности министра здравоохранения. Другие министры, которые решили изменить место работы, пока еще не уволены украинским парламентом", – отметил Гройсман.

Напомним, что Стець подал в отставку по состоянию здоровья, а Кутовой решил заняться инвестициями. Оба заявления были написаны еще в мае 2017 года и до сих пор не удовлетворены парламентом.


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