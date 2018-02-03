Полиция предложила Саакашвили изменить маршрут завтрашнего "Марша"

Чтобы не пересекаться с акциями двух других организаций.

Фото: Александр Рудоманов

Полиция предложила организаторам "Марша за будущее", анонсированного Михаилом Саакашвили на 4 февраля, изменить маршрут, чтобы не пересекаться с другими акциями. Об этом заявила представитель партии "Рух новых сил" Ольга Галабала, передает УП.

По ее словам, в РНС менять планы по маршруту "Марша" не намерены и просят правоохранителей обеспечить безопасность.

"Получили письмо от Нацполиции, что "РНС" не может проводить Марш с требованием отставки Порошенко по Крещатику и Майдану, потому что две других организации там проводят свои акции. По странному стечению обстоятельств, весь Майдан заставили странными конструкциями ... а центр будет занят другими акциями и вместо того, чтобы обеспечить общественный порядок, полиция настаивает, чтобы наша акция протеста не двигалась по Крещатику и не проводилась на Майдане", - заявила Галабала.

В полиции предложили пройти "РНС" от парка им. Шевченко по ул.Владимирской, через Софийскую площадь, Владимирский проезд по ул. Михайловской, по Крещатику до Европейской площади.

Также она продемонстрировала фотокопию письма за подписью начальника полиции Киева Андрея Крищенко, где указывается, что акции будут проводить "Авто Евро Сила" и "Государство будущего".

Тем временем Михаил Саакашвили заявляет, что ОО "Авто Евро Сила" запланировали свою акцию 4 февраля на заказ Администрации президента, чтобы помешать проведению "Марша за импичмент".

На что руководитель ОО "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич ответил: "Это абсолютная профанация, это подмена фактов, и Саакашвили будет отвечать за это публично. Этот скандал мы так просто не оставим».

Напомним, апелляция по статусу Саакашвили в Украине снова отложена.