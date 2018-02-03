На Десятинке киевляне собрались с требованием снести часовню Московского патриархата

На акции присутствуют более 200 человек.

На Десятинке киевляне собрались с требованием снести часовню Московского патриархата
Фото: Ельдар СарахманУкраинская правда

На территории Национального музея истории Украины в Киеве проходит акция с требованием снести часовню УПЦ МП, которую возвели возле фундамента Десятинной церкви. Как сообщает корреспондент Украинской правды с места происшествия, на акции присутствуют более 200 человек.

В частности, это - представители националистической организации "СИЧ" и киевляне, которые выступают против существования храма УПЦ МП на территории Десятинки. Участники акции время от времени скандируют "Долой ФСБ”, “Долой преступников!", "Долой московского попа!".

Также на месте присутствуют люди, которые пришли в храм УПЦ МП на субботнюю литургию, они стоят рядом с часовней и держат в руках иконы.

Для предотвращения столкновений возле часовни территорию патрулируют полицейские, на прилегающих улицах дежурят шесть автобусов с Нацгвардией.

Отметим, эта часовня УПЦ МП появилась на этом месте при правлении Виктора Януковича в 2011 году.

На прошлой недели Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для Алексея Шемотюка и Александра Горбаня, которые подозреваются в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ Московского патриархата


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