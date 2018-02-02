СБУ задержала одного из руководителей крымской ДОСААФ, который ехал за биометрическим паспортом

Правоохранители задержали его при пересечении админграницы на КП "Каланчак".

СБУ задержала одного из руководителей крымской ДОСААФ, который ехал за биометрическим паспортом
Фарух Камалов
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности задержали на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области бывшего "замминистра спорта" аннексированного Россией Крыма Фаруха Камалова.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что бывший украинский чиновник с апреля 2015-го по май 2016 года занимал должность заместителя так называемого "министра спорта Республики Крым". После увольнения с должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Госпрограммы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым".

В последнее время он занимал должность секретаря Регионального отделения в-роSSийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота РоSSии". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, отмечают в СБУ.

Оперативники получили информацию, что мужчина планирует выехать в Херсонскую области по личным делам. Правоохранители задержали его при пересечении административной границы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена). Продолжаются следственные действия.

Как сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, Камалов ехал в Херсонскую область получать биометрический паспорт.

Напомним, ранее СБУ объявила о подозрении жителю Херсонской области, который помогал аннексировать Крым.


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