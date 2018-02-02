СБУ задержала одного из руководителей крымской ДОСААФ, который ехал за биометрическим паспортом

Правоохранители задержали его при пересечении админграницы на КП "Каланчак".

Фарух Камалов Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности задержали на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области бывшего "замминистра спорта" аннексированного Россией Крыма Фаруха Камалова.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Отмечается, что бывший украинский чиновник с апреля 2015-го по май 2016 года занимал должность заместителя так называемого "министра спорта Республики Крым". После увольнения с должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Госпрограммы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым".

В последнее время он занимал должность секретаря Регионального отделения в-роSSийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота РоSSии". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, отмечают в СБУ .

Оперативники получили информацию, что мужчина планирует выехать в Херсонскую области по личным делам. Правоохранители задержали его при пересечении административной границы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена). Продолжаются следственные действия.

Как сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, Камалов ехал в Херсонскую область получать биометрический паспорт.