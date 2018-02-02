58 депутатов получили 1,2 млн гривен компенсации за аренду жилья в январе
Каждый получил по 20 150 гривен.
В январе 2018 года для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера 58 депутатов Верховной Рады получили 1,2 млн гривен из государственного бюджета
Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Українських Новин".
Каждый из депутатов получил по 20 150 гривен.
Во фракции "Блок Петра Порошенко" средства предоставлены 22 из 138 нардепов, в "Народном фронте" - 11 из 81, в "Самопомощи" 8 из 25, в "Оппозиционном блоке" - 3 из 43.
Также получили компенсацию 3 из 21 депутатов фракции Радикальной партии Олега Ляшко, а также один из 20 депутатов фракции ВО "Батькивщина" - Юрий Одарченко.
Также компенсацию получили 10 из 52 внефракционных депутатов, в частности Владимир Парасюк и Борислав Розенблат.
Напомним, в июле прошлого года размер компенсации нардепам за аренду жилья увеличили на 41%.
Всего в 2017 году парламентарии получили 33 млн гривен компенсаций за аренду жилья.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.