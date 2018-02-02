58 депутатов получили 1,2 млн гривен компенсации за аренду жилья в январе

Каждый получил по 20 150 гривен.

Фото: пресс-служба президента

В январе 2018 года для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера 58 депутатов Верховной Рады получили 1,2 млн гривен из государственного бюджета

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Українських Новин".

Каждый из депутатов получил по 20 150 гривен.

Во фракции "Блок Петра Порошенко" средства предоставлены 22 из 138 нардепов, в "Народном фронте" - 11 из 81, в "Самопомощи" 8 из 25, в "Оппозиционном блоке" - 3 из 43.

Также получили компенсацию 3 из 21 депутатов фракции Радикальной партии Олега Ляшко, а также один из 20 депутатов фракции ВО "Батькивщина" - Юрий Одарченко.

Также компенсацию получили 10 из 52 внефракционных депутатов, в частности Владимир Парасюк и Борислав Розенблат.

Напомним, в июле прошлого года размер компенсации нардепам за аренду жилья увеличили на 41%.

Всего в 2017 году парламентарии получили 33 млн гривен компенсаций за аренду жилья.