Украина задумалась о создании кибервойск

Вопрос уже прошел обсуждение в СНБО.

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В составе Вооруженных сил Украины могут появиться кибервойска, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"На заседании Национального центра кибербезопасности мы не так давно рассматривали вопрос, который докладывал Генштаб, о создании кибервойск в составе Вооруженных сил. Это серьезный вопрос, мы над ним работаем. В этом направлении работает и Служба внешней разведки, и военная разведка", - сказал он.

Напомним, Турчинов в пятницу запустил работу Центра реагирования на киберугрозы (Cyber Threat Response Centre, CRC). Созданный Госспецсвязью центр призван выявлять киберугрозы на ранних стадиях. Он будет взаимодействовать с аналогичными центрами стран НАТО.