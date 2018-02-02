Украина задумалась о создании кибервойск
Вопрос уже прошел обсуждение в СНБО.
В составе Вооруженных сил Украины могут появиться кибервойска, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
"На заседании Национального центра кибербезопасности мы не так давно рассматривали вопрос, который докладывал Генштаб, о создании кибервойск в составе Вооруженных сил. Это серьезный вопрос, мы над ним работаем. В этом направлении работает и Служба внешней разведки, и военная разведка", - сказал он.
Напомним, Турчинов в пятницу запустил работу Центра реагирования на киберугрозы (Cyber Threat Response Centre, CRC). Созданный Госспецсвязью центр призван выявлять киберугрозы на ранних стадиях. Он будет взаимодействовать с аналогичными центрами стран НАТО.
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Политика
02.02.2018 09:21