Украина задумалась о создании кибервойск

Вопрос уже прошел обсуждение в СНБО.

Украина задумалась о создании кибервойск
Архив

В составе Вооруженных сил Украины могут появиться кибервойска, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"На заседании Национального центра кибербезопасности мы не так давно рассматривали вопрос, который докладывал Генштаб, о создании кибервойск в составе Вооруженных сил. Это серьезный вопрос, мы над ним работаем. В этом направлении работает и Служба внешней разведки, и военная разведка", - сказал он.

Напомним, Турчинов в пятницу запустил работу Центра реагирования на киберугрозы (Cyber Threat Response Centre, CRC). Созданный Госспецсвязью центр призван выявлять киберугрозы на ранних стадиях. Он будет взаимодействовать с аналогичными центрами стран НАТО.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
В Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две неделиВ Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две недели
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Блок рекламы


Похожие новости
Украина начнет серийное производство ракет "Ольха" после госиспытаний в мартеУкраина начнет серийное производство ракет "Ольха" после госиспытаний в марте
Турчинов: Украина пока не получила "джавелины"Турчинов: Украина пока не получила "джавелины"
Украина планирует перейти на долгосрочное планирование поставок вакцинУкраина планирует перейти на долгосрочное планирование поставок вакцин
Украина осудила вхождение армии Южной Осетии в состав Вооруженных сил фюрера РФУкраина осудила вхождение армии Южной Осетии в состав Вооруженных сил фюрера РФ
Украина оказалась одной из 30 стран мира с самым старым населениемУкраина оказалась одной из 30 стран мира с самым старым населением
Украина предлагает ЕС посмотреть на ЗСТ с перспективой в 10 летУкраина предлагает ЕС посмотреть на ЗСТ с перспективой в 10 лет
Украина не вносила Эстонию в список офшоров, - ДанилюкУкраина не вносила Эстонию в список офшоров, - Данилюк
Порошенко: Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в ЕСПорошенко: Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в ЕС
Украина не получит макрофинансовую помощь от ЕС без программы МВФУкраина не получит макрофинансовую помощь от ЕС без программы МВФ
Украина скоро будет в ТОП-50 рейтинга Doing Business, - ПорошенкоУкраина скоро будет в ТОП-50 рейтинга Doing Business, - Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости