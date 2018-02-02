Военный застрелил пьяного жителя Новотошковского, который угрожал ему гранатой

Солдат задержан военной службой правопорядка.

Фото: loga.gov.ua

Ночью 1 февраля в поселке Новотошковское военнослужащий Вооруженных сил Украины застрелил пьяного местного жителя, который угрожал ему гранатой.

По данным источника LB.ua в правоохранительных органах, во время ссоры на одной из улиц поселка мужчина вытащил из кармана гранату Ф-1 и начал угрожать взорвать ее. Военный в ответ открыл огонь из автомата Калашникова.

Его и еще одного военнослужащего, которых находился рядом, задержали и передали сотрудникам военной службы правопорядка.

По данному факту ведется следствие согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.