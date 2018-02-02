Военный застрелил пьяного жителя Новотошковского, который угрожал ему гранатой

Солдат задержан военной службой правопорядка.

Военный застрелил пьяного жителя Новотошковского, который угрожал ему гранатой
Фото: loga.gov.ua

Ночью 1 февраля в поселке Новотошковское военнослужащий Вооруженных сил Украины застрелил пьяного местного жителя, который угрожал ему гранатой.

По данным источника LB.ua в правоохранительных органах, во время ссоры на одной из улиц поселка мужчина вытащил из кармана гранату Ф-1 и начал угрожать взорвать ее. Военный в ответ открыл огонь из автомата Калашникова.

Его и еще одного военнослужащего, которых находился рядом, задержали и передали сотрудникам военной службы правопорядка.

По данному факту ведется следствие согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
В Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две неделиВ Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две недели
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ задержала одного из руководителей крымской ДОСААФ, который ехал за биометрическим паспортомСБУ задержала одного из руководителей крымской ДОСААФ, который ехал за биометрическим паспортом
За сутки на Донбассе один военный погиб, двое получили боевые травмыЗа сутки на Донбассе один военный погиб, двое получили боевые травмы
Италия выделит жителям Донбасса €2 млн гуманитарной помощиИталия выделит жителям Донбасса €2 млн гуманитарной помощи
Военный погиб, двое ранены за сутки на ДонбассеВоенный погиб, двое ранены за сутки на Донбассе
На Донбассе погиб военныйНа Донбассе погиб военный
Дания увеличит военный бюджет из-за роSSийской угрозыДания увеличит военный бюджет из-за роSSийской угрозы
В Сумской области на охоте застрелили заместителя главы районной администрацииВ Сумской области на охоте застрелили заместителя главы районной администрации
РоSSийский военный Агеев приговорен к 10 годам заключенияРоSSийский военный Агеев приговорен к 10 годам заключения
Один военный ранен за сутки на ДонбассеОдин военный ранен за сутки на Донбассе
Один военный погиб за сутки на ДонбассеОдин военный погиб за сутки на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости