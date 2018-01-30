В "Борисполе" поймали вербовщика боевиков для террористических группировок

Иностранец, который прибыл в Киев рейсом из Анкары, оказался в базе Интерпола.

В "Борисполе" поймали вербовщика боевиков для террористических группировок
Фото: dpsu.gov.ua

Гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, задержали во вторник пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь".

Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. Мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористических группировок, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Иностранца задержали и передали сотрудникам Нацполиции. О задержании уведомили украинское бюро Интерпола в Киеве.


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