В "Борисполе" поймали вербовщика боевиков для террористических группировок

Иностранец, который прибыл в Киев рейсом из Анкары, оказался в базе Интерпола.

Фото: dpsu.gov.ua

Гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, задержали во вторник пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта " Киев " в аэропорту "Борисполь".

Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. Мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористических группировок, сообщается на сайте Госпогранслужбы.