В "Борисполе" поймали вербовщика боевиков для террористических группировок
Иностранец, который прибыл в Киев рейсом из Анкары, оказался в базе Интерпола.
Гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, задержали во вторник пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь".
Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. Мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористических группировок, сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Иностранца задержали и передали сотрудникам Нацполиции. О задержании уведомили украинское бюро Интерпола в Киеве.
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Политика
30.01.2018 16:17