В Сумской области на охоте застрелили заместителя главы районной администрации

Пока что полиция квалифицирует инцидент как несчастный случай.

?В Сумской области на охоте застрелили заместителя главы районной администрации
Фото: Пресс-служба полиции

В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого, передает УНИАН.

Сигнал о том, что во время охоты в лесном массиве вблизи села Московский Бобрик Лебединского района погиб человек, поступил на линию «102» от бригады «скорой помощи» сегодня в 10:38, сообщили в полиции области.

«Личность погибшего установили быстро: им оказался заместитель главы местной райгосадминистрации. Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай. Но на месте работает следственно-оперативная группа, допрашивают всех участников охоты », - отметили в полиции.

Об окончательной квалификации события в полиции обещают сообщить позже.

Напомним, ранее в Закарпатской области охотник случайно застрелил пенсионера.


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