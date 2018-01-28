?В Сумской области на охоте застрелили заместителя главы районной администрации

Пока что полиция квалифицирует инцидент как несчастный случай.

Фото: Пресс-служба полиции

В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого, передает УНИАН.

Сигнал о том, что во время охоты в лесном массиве вблизи села Московский Бобрик Лебединского района погиб человек, поступил на линию «102» от бригады «скорой помощи» сегодня в 10:38, сообщили в полиции области.

«Личность погибшего установили быстро: им оказался заместитель главы местной райгосадминистрации. Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай. Но на месте работает следственно-оперативная группа, допрашивают всех участников охоты », - отметили в полиции.

Об окончательной квалификации события в полиции обещают сообщить позже.

Напомним, ранее в Закарпатской области охотник случайно застрелил пенсионера.