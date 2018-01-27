Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"

"РоSSия использует" Северный поток-2 "как инструмент политического давления".

Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Рекс Тиллерсон
Фото: podrobnosti.ua

Вашингтон и Варшава имеют общую точку зрения на проект газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2), который подрывает безопасность и энергетическую стабильность Европы и дает РоSSии инструмент политического давления.

Об этом во время совместной пресс-конференции в субботу, 27 января, в Варшаве с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Польша и США вместе выступают против "Северного потока-2 ", который ставит под сомнение общую безопасность и энергетическую стабильность Европы, давая РоSSии еще одно орудие политизации энергетики", - заявил Тиллерсон.

Он подчеркнул, что это сопротивление по "Северному потоку-2" у "общих стратегических интересах".

"Мы глубоко верим, что Польша, которая вместе со всей Европой имеет средства для диверсификации источников энергоснабжения, является очень важной (страной) для долгосрочной безопасности Европы. Поэтому мы также поддерживаем инициативы по развитию Интерконнектора, что позволит достичь этой цели", - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, ранее Анджей Дуда заявил, что "Северный поток-2" несет угрозы энергобезопасности Европы.


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