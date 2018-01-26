Самолет Януковича принудительно посадили по приказу Турчинова, - экс-охранник

Виктор Янукович

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов угрожал применить военную авиацию для посадки самолета бывшего президента Виктора Януковича в Донецке 22 февраля 2014 года.

Об этом в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления госохраны Олесь Шаран, передают Українські Новини.

Он сообщил, что был охранником Януковича и 21-23 февраля 2014 года сопровождал его во время побега из Украины.

Шаран отметил, что 2 самолета Falcon, в которых находились Янукович и его охрана, принудительно сели в аэропорту Донецка, так как диспетчер озвучил соответствующее требование Турчинова.

«Слова диспетчера были: «Принудительная посадка транспортного средства», — сказал охранник, отметив, что Турчинов угрожал применить военную авиацию.

По словам Шарана, диспетчер, озвучивая требование Турчинова, назвал его Главнокомандующим Вооруженных сил.


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