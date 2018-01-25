"Умерьте аппетиты": Украинских чиновников лишили возможности начислять себе огромные премии

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Кабмин 25 января изменил структуру зарплаты госслужащих. Эти преобразования сделали неосуществимыми начисление непомерно больших премий чиновникам.

Кабмин уменьшил долю дополнительных платежей, что в будущем сделает нереальным зачисление огромных премий, сообщает Час Пик.

«Мы ограничим возможности чиновникам накручивать себе премии. Будет 10% экономический рост - будете получать серьезные премии, а за процесс никто никому платить не будет!», - заявил Гройсман.

Речь идет об изменении структуры выплаты. По мнению премьера, необходимо утолить аппетиты чиновников. Гройсман уточнил, что вопрос о дополнительном вознаграждении будет рассматриваться только в том случае, когда чиновники на местах будут предоставлять людям высококачественный сервис.

В декабре 2017 235 нардепов проголосовали за проект постановления №7172. Теперь сами избранники народа будут устанавливать должностной оклад депутатов. Надбавки к окладу будут соответствовать размеру, установленному для членов правительства. Чистый оклад у простого депутата через год составит 19,2 тыс. грн.

Напомним, зарплата генпрокурора Луценко за декабрь 2017 составила 218 563 грн. А его жена, нардеп Ирина Луценко, которая была признана «Женщиной третьего тысячелетия», не перестает раздражать простых украинцев, появляясь в обществе в новых и дорогих нарядах.

А лисичанский городской голова Сергей Шилин заявил, что вынужден получать более 30 тыс. грн в месяц, так как должен исполнять закон.


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