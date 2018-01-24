НАБУ не стало задерживать Пимахову

Детективы искали деньги в квартире первого замглавы ГМС.

НАБУ не стало задерживать Пимахову
Дина Пимахова
Фото: стопкадр 112

Национальное антикоррупционное бюро завершило следственные действия в квартире первого заместителя главы Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Дины Пимаховой. Вручать подозрение и задерживать ее следователи не стали.

"Следственные действия закончены. Мне подозрение не вручали", - сказала Пимахова журналистам, пишет "112 Украина".

Информация о том, что НАБУ пришло с обысками к Пимаховой, появилась утром в среду.

Позже бюро подтвердило обыски, сообщив в фейсбуке, что они проводятся в рамках уголовного производства по фактам принятия предложения, а также получения неправомерной выгоды Пимаховой. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч.4 ст.368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

"По данным следствия, организованная группа лиц (в состав которой, вероятно, входили должностные лица Государственной миграционной службы) с привлечением руководителей и сотрудников Главного управления ГМС в Киеве, реализовала преступную схему легализации иностранных граждан на территории Украины, в том числе выходцев из стран Ближнего Востока. По мнению детективов Бюро, за денежное вознаграждение выдавались вида на жительство, а также оформлялось украинское гражданство с использованием поддельных документов с последующей выдачей паспортов граждан Украины и паспортов граждан Украины для выезда за границу", - сказано в сообщении.

В ходе обысков НАБУ искало деньги, полученные от реализации схемы.

Детективы НАБУ начали досудебное расследование в уголовном производстве 28 ноября 2017 на основании материалов, полученных по результатам проведения специальной операции под прикрытием, которая была прекращена в ноябре прошлого года из-за вмешательства Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины, добавили в бюро.

Напомним, 29 ноября сотрудники СБУ задержали агента НАБУ под прикрытием, который "вел" первого замглавы Государственной миграционной службы Дину Пимахову. После этого НАБУ заявило о срыве спецоперации и обнародовало видео переговоров агента с Пимаховой, снятые скрытой камерой.


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