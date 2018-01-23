В Грузию доставили американские "джавелины"

"Первый этап завершился успешно. Система находится в безопасном месте".

Фото: army.mil

Грузия получила первые противотанковые ракетные комплексы Javelin из США .

Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория на встрече с послом США Яном Келли во вторник.

"Первый этап завершился успешно. Система «Джавелин» в Грузии находится в безопасном месте, и мы в ближайшее время начнем подготовку к тому, чтобы наши военные сумели приобрести те навыки, которые обязательны для использования этой системы", - цитирует Изорию "Новости-Грузия".

Госдепартамент США в ноябре 2017 года одобрил продажу Грузии ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов. Тбилиси обратился к Вашингтону с предложением продать 410 ракет (Javelin) и 72 командно-пусковые установки, в том числе два командно-пусковых блока.