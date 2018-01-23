Депутаты предложили выхолостить статью за незаконное обогащение

Правки приведут к закрытию сотен громких уголовных дел, уверены в ЦПК.

Депутаты предложили выхолостить статью за незаконное обогащение

В Верховную Раду внесли законопроект, который фактически выхолостит статью Уголовного кодекса об ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Проект закона №7499 авторства депутатов Владислава Данилина и Александра Кирша от "Народного фронта", а также Геннадия Чекиты и Андрея Шиньковича от "Блока Петра Порошенко" зарегистрирован 18 января.

Действующая редакция статьи предусматривает наказание за "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также за передачу им таких активов любому другому лицу".

Согласно законопроекту, уголовная ответственность предусматривается за "незаконное приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере".

Центр противодействия коррупции отмечает, что законопроект предлагает установить ответственность чиновника исключительно за незаконное приобретение имущества – например, без надлежащего соглашения или доверенности от владельцев имущества.

"Таким образом, приобретение государственными чиновниками автомобилей и квартир, которые стоят в сотни раз больше их официального заработка, если это сделано официально, скажем в автосалоне – не будет предусматривать уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

В ЦПК убеждены, что принятие этого законопроекта приведет к закрытию сотен громких уголовных дел.

Сейчас чиновнику грозит лишение свободы на 2-10 лет за приобретение имущества, стоимость которого не соответствует официальным доходам его семьи.

Кроме того, в ЦПК добавили, что законопроект №7499 легализует сокрытие коррупционного имущества чиновников через оформление его на третьих лиц.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований Евросоюза во исполнение плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

В конце декабря 59 народных депутатов обратились в Конституционный Суд с просьбой признать неконституционной эту статью Уголовного кодекса.


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