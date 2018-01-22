В Таиланде произошел теракт на продуктовом рынке, есть погибшие и раненые
Взорвался начиненный взрывчаткой мотоцикл.
В понедельник, 22 января, на продуктовом рынке в провинции Яла на юге Таиланда прогремел взрыв, в результате которого три человека погибли и 18 были ранены.
Об этом сообщает Reuters.
Взрывчатка была заложена в мотоцикл, припаркованный возле рынка.
"Преступники установили бомбу на мотоцикле и поставили его рядом с рынком. Взрыв унес жизни троих человек" - рассказал представитель государственной службы безопасности.
Пока что ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность.
Напомним, ранее в столице Афганистана Кабуле группа вооруженных лиц вошла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям. По последним сообщениям СМИ, общее число погибших в результате теракта составляет 43 человека. Антитеррористическая операция продолжалась 12 часов, в результате которой злоумышленники были убиты.
ВВС со ссылкой на местную полицию сообщило, что в результате атаки на отель погибли девять граждан Украины. В то же время, глава украинского МИДа Павел Климкин сообщил о шести погибших. Сегодня, 22 января, официальный представитель департамента консульской службы МИДа Василий Кирилич заявил, что число погибших граждан Украины увеличилось до семи.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.