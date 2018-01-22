В Таиланде произошел теракт на продуктовом рынке, есть погибшие и раненые

Взорвался начиненный взрывчаткой мотоцикл.

Фото: reuters.com

В понедельник, 22 января, на продуктовом рынке в провинции Яла на юге Таиланда прогремел взрыв, в результате которого три человека погибли и 18 были ранены.

Об этом сообщает Reuters.

Взрывчатка была заложена в мотоцикл, припаркованный возле рынка.

"Преступники установили бомбу на мотоцикле и поставили его рядом с рынком. Взрыв унес жизни троих человек" - рассказал представитель государственной службы безопасности.

Пока что ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность.

Напомним, ранее в столице Афганистана Кабуле группа вооруженных лиц вошла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям. По последним сообщениям СМИ , общее число погибших в результате теракта составляет 43 человека. Антитеррористическая операция продолжалась 12 часов, в результате которой злоумышленники были убиты.

ВВС со ссылкой на местную полицию сообщило, что в результате атаки на отель погибли девять граждан Украины. В то же время, глава украинского МИДа Павел Климкин сообщил о шести погибших. Сегодня, 22 января, официальный представитель департамента консульской службы МИДа Василий Кирилич заявил, что число погибших граждан Украины увеличилось до семи.