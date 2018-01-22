Кличко сократил количество своих заместителей

Киевский городской голова Виталий Кличко своим распоряжением уменьшил количество заместителей председателя Киевской городской государственной администрации. Теперь их 5, а не 6, как было ранее. Должность первого заместителя руководителя КГГА остается одна.

Об этом говорится в распоряжении №8 от 15.01.2018 киевского городского головы Виталия Кличко.

“Установить, что количество должностей первого заместителя и заместителей председателя Киевской городской государственной администрации составляет 6 единиц, в том числе: первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации - 1; заместители председателя Киевской городской государственной администрации - 5, в том числе: заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий самоуправления - 1", - указано в документе.

Виталий Кличко также распорядился признать утратившим силу распоряжение Киевского городского головы от 18.03.2016 №216 “Про первого заместителя и заместителей председателя Киевской городской государственной администрации”. Этим распоряжением устанавливалось количество должностей первого заместителя и заместителей председателя Киевской городской государственной администрации 7 человек.

Напомним, с 21 декабря Киевский городской голова Виталий Кличко назначил Николая Поворозника первым заместителем председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА). В этот же день Поворозник уволен с должности зампредседателя КГГА.

Ранее сообщалось, что 4 декабря Геннадий Плис подал заявление об уходе по собственному желанию. Позднее пресс-служба первого зампредседателя КГГА пояснила, что их начальник не уволился по собственному желанию, а подал заявление на отпуск.

5 декабря Виталий Кличко подтвердил информацию о намерении Плиса покинуть КГГА, но с подписанием заявления медлил. «Геннадий Плис обратился ко мне, что хочет уволиться по личным обстоятельствам. Заявление я пока не подписал. Он ушел в отпуск», - сказал тогда Виталий Кличко.

18 декабря Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение об увольнении первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Геннадия Плиса. Увольнение связано с переводом на работу в Секретариат Кабмина.