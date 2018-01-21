В мире возникла угроза заражения дифтерией, а сыворотки от нее в Украине нет - врач
По состоянию на январь 2018 года, сыворотки от дифтерии в Украине нет. Производство сыворотки от дифтерии в Европе снизилось, поскольку она беспрецедентно дорогая.
Об этом корреспонденту «ГолосUA» сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.
Кроме кори Украине угрожают другие инфекции: во всем мире становится реальной угрозой заражение дифтерией, а сыворотки от дифтерии в Украине нет, заявила врач.
«Инфекции бьют по всем странам, где есть финансово-экономические проблемы. Во всем мире поднимает голову дифтерия», - подчеркнула О. Голубовская.
По словам врача, скрыть эпидемии сейчас невозможно. Безусловно, будет очень неприятно, если мы еще дождемся эпидемии дифтерии. Однако не понятно, где можно в Украине быстро взять сыворотку от дифтерии.
«Сыворотки от дифтерии у нас просто нет», - заявила О. Голубовская.
По словам врача, в странах Европы производство сыворотки от дифтерии снизилось, поскольку она беспрецедентно дорогая.
«В Украине вакцин от дифтерии нет. Все помнят эпидемию дифтерии у нас в 90-х годах, тогда болели в основном взрослые», - напомнила инфекционист.
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