В мире возникла угроза заражения дифтерией, а сыворотки от нее в Украине нет - врач

В мире возникла угроза заражения дифтерией, а сыворотки от нее в Украине нет - врач

По состоянию на январь 2018 года, сыворотки от дифтерии  в Украине нет. Производство сыворотки  от дифтерии в Европе снизилось, поскольку  она беспрецедентно дорогая.

Об этом корреспонденту «ГолосUA» сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Кроме кори Украине угрожают другие инфекции: во всем мире становится реальной угрозой заражение дифтерией, а сыворотки от дифтерии  в Украине нет, заявила врач.

«Инфекции бьют по всем странам, где есть финансово-экономические проблемы. Во всем мире поднимает голову дифтерия», - подчеркнула О. Голубовская.

По словам врача, скрыть эпидемии сейчас невозможно. Безусловно, будет очень неприятно, если мы еще дождемся эпидемии дифтерии. Однако не понятно, где можно в Украине быстро взять сыворотку от дифтерии.

«Сыворотки  от дифтерии у нас просто нет», - заявила О. Голубовская.

По словам врача, в странах Европы производство сыворотки от дифтерии снизилось, поскольку  она беспрецедентно дорогая.

«В Украине вакцин  от дифтерии нет. Все помнят эпидемию дифтерии у нас в 90-х годах, тогда болели в основном взрослые», - напомнила инфекционист.




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