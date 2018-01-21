Суд заставил ГПУ раскрыть причины секретности конфискации денег Януковича

Окружной административный суд Киева обязал Генпрокуратуру раскрыть конкретные причины, почему было засекречено решение Краматорского суда о конфискации так называемых "денег Януковича".

В частности, суд обязал государственного эксперта по вопросам тайн ГПУ предоставить объяснения или доказательства существования обстоятельств для решения о присвоении грифа "секретно" описательной части приговора Краматорского городского суда Донецкой области, передает Час Пик со ссылкой на НРКУ.

А также указать дату принятия такого решения, лицо, его принимала, и основания присвоения грифа "секретно" согласно Свода сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного приказом СБУ от 12.08.05р. № 440 или другим документом.

Иск подали представители кипрской компании Akemi Management Limited, которая по мнению прокуроров входит в так называемое преступную группировку олигарха Сергея Курченко из ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича.

Представители ГПУ предоставили отзыв на иск, но суд встал на сторону кипрской компании.

Как известно, 28 марта Краматорский городской суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда было засекречено.