Суд заставил ГПУ раскрыть причины секретности конфискации денег Януковича
Окружной административный суд Киева обязал Генпрокуратуру раскрыть конкретные причины, почему было засекречено решение Краматорского суда о конфискации так называемых "денег Януковича".
В частности, суд обязал государственного эксперта по вопросам тайн ГПУ предоставить объяснения или доказательства существования обстоятельств для решения о присвоении грифа "секретно" описательной части приговора Краматорского городского суда Донецкой области, передает Час Пик со ссылкой на НРКУ.
А также указать дату принятия такого решения, лицо, его принимала, и основания присвоения грифа "секретно" согласно Свода сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного приказом СБУ от 12.08.05р. № 440 или другим документом.
Иск подали представители кипрской компании Akemi Management Limited, которая по мнению прокуроров входит в так называемое преступную группировку олигарха Сергея Курченко из ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича.
Представители ГПУ предоставили отзыв на иск, но суд встал на сторону кипрской компании.
Как известно, 28 марта Краматорский городской суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда было засекречено.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.01.2018 12:51