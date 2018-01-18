В Крыму задержали украинца за "надругательство над флагом и гербом РФ"

Как именно произошло надругательство, не уточняется.

В Крыму задержали украинца за "надругательство над флагом и гербом РФ"
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Фото: vesti.ru

РоSSийские силовики в аннексированном Крыму задержали гражданина Украины, который обвиняется в надругательстве над государственным гербом и флагом РоSSии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина находился в федеральном розыске. Он был задержан на автомобильном пункте пропуска "Армянск" в конце декабря.

"При проверке документов выяснилось, что с середины октября 35-летнего гражданина Украины разыскивает крымское управление ФСИН. Мужчине вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом РоSSийской Федерации, ему грозит лишение свободы на срок до года",- говорится в сообщении.

Также отмечается, что задержанного передали инициаторам розыска.

Как именно произошло надругательство над государственными символами РоSSии не уточняется.

Напомним, 16 января подконтрольный РоSSии Раздольненский районный суд Крыма повторно приговорил крымского активиста Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).

Балух как активный сторонник украинских властей и Евромайдана, вывешивал на своем доме табличку с надписью "Улица Героев Небесной сотни, 18" и украинский флаг. После этого к нему приходил председатель сельсовета с помощниками, угрожал, что его независимое поведение повлечет за собой неблагоприятные последствия, включая "обнаружение" у Балуха оружия или наркотиков, и требовал снять табличку.


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