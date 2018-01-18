Гройсман: Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ
Правительство ожидает принятия законодательных решений о масштабной приватизации и создания Антикоррупционного суда.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении продолжать дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы настроены на дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом, и будем всесторонне поддерживать наше экономическое развитие", - отметил премьер по итогам встречи с представителями немецких компаний, работающих в Украине.
По Гройсмана, правительство ожидает принятия законодательных решений о проведении масштабной приватизации на основе английского права и создания Антикоррупционного суда в ближайшее время.
Напомним, издание "Европейская правда" опубликовало письмо главы миссии МВФ в Украине главе Администрации Игорю Райнину и его заместителям Алексею Филатову и Дмитрию Шимкиву от 11 января с критикой законопроекта об Антикоррупционном суде.
В письме говорится, что ряд положений законопроекта являются несовместимыми с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям "Венецианской комиссии". При этом МВФ выражает готовность помочь Администрации пересмотреть законопроект.
В АП ответили, что данный законопроект разработан в соответствии с рекомендациями "Венецианской комиссии" и должен обсуждаться в Раде.
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