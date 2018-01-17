В Запорожье задержан дезертир, планировавший перейти на службу в РоSSию

Военный самовольно покинул расположение своего подразделения в апреле 2017 года.

В Запорожье задержан дезертир, планировавший перейти на службу в РоSSию

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали в Запорожье военнослужащего-контрактника Вооруженных сил Украины, который планировал перейти на сторону РоSSии.

"Правоохранители установили, что в конце апреля 2017 года, поддавшись пророSSийской пропаганде о якобы "лучших" перспективах службы в рядах Вооруженных сил РФ, украинский военный самовольно покинул расположение своего подразделения", - сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали дезертира в областном центре в одной из квартир, где он скрывался.

Во время проведения обыска в его временном жилье сотрудники СБУ изъяли пистолет Макарова, пистолет Форт и почти 4 тыс. патронов различного калибра. Также были обнаружены поддельные печати Министерства обороны Украины, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья.

"С помощью фальшивых печатей злоумышленник планировал изготовить новые документы, чтобы скрыть факт своего участия в антитеррористической операции на стороне украинской армии", - сообщили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.


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