Военный самовольно покинул расположение своего подразделения в апреле 2017 года.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали в Запорожье военнослужащего-контрактника Вооруженных сил Украины, который планировал перейти на сторону РоSSии.

"Правоохранители установили, что в конце апреля 2017 года, поддавшись пророSSийской пропаганде о якобы "лучших" перспективах службы в рядах Вооруженных сил РФ , украинский военный самовольно покинул расположение своего подразделения", - сообщается на сайте СБУ .

Оперативники спецслужбы задержали дезертира в областном центре в одной из квартир, где он скрывался.

Во время проведения обыска в его временном жилье сотрудники СБУ изъяли пистолет Макарова, пистолет Форт и почти 4 тыс. патронов различного калибра. Также были обнаружены поддельные печати Министерства обороны Украины, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья.

"С помощью фальшивых печатей злоумышленник планировал изготовить новые документы, чтобы скрыть факт своего участия в антитеррористической операции на стороне украинской армии", - сообщили в СБУ .

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.