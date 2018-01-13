РФ опять отказывается платить взносы в Совет Европы

РоSSия, скорее всего, продлит на 2018 год мораторий на выплату взноса в бюджет Совета Европы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Пока все решения в силе и, очевидно, позиция по взносу РФ останется прежней и в 2018 году. Выплаты не возобновятся, пока делегация РФ не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы», — сказал собеседник агентства.

При этом он указал, что разногласия между Москвой и Страсбургом за полгода с момента объявления решения о приостановке уплаты взноса так и не были преодолены.

«Необходимое условие о внесении поправок в регламент ассамблеи, отменяющие нормы по лишению голоса национальных делегаций, так и не были приняты. И, как стало известно, РФ вновь отказывается направлять заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ на 2018 год», — пояснил источник.