Нардеп Парасюк прокомментировал критику Гройсмана в свой адрес

Народный депутат Владимир Парасюк ответил на реплику Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о его недопустимом поведении.

Комментарий прозвучал в эфире телеканала NewsOne.

"По поводу слов Владимира Борисовича. Что он может сказать на предприятии, если я не ошибаюсь, он был на "Азовстали", Ахметова? Что он может сказать другое? Они все вместе сидели на потоках угля и другой продукции – железной руды и так далее", - отметил Парасюк.



Напомним, Гройсман осуждает поведение депутата Владимира Парасюка и считает, что его нужно лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности.

Такое мнение он высказал на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь", отвечая на вопросы граждан, почему Парасюк до сих пор является нардепом.

Это большой стыд, когда человек, уполномоченный от государства, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать, что здесь и слабость в том числе правоохранительной системы", - сказал Гройсман.

Он отметил, что снять депутатскую неприкосновенность с Парасюка может Верховная Рада, но если бы такие вопросы решали правительство и премьер, то Парасюк уже давно бы ее лишился.

Напомним, Владимир Парасюк неоднократно был причастен к скандалам.