Нардеп Парасюк прокомментировал критику Гройсмана в свой адрес

Нардеп Парасюк прокомментировал критику Гройсмана в свой адрес

Народный депутат Владимир Парасюк ответил на реплику Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о его недопустимом поведении.

Комментарий прозвучал в эфире телеканала NewsOne.

"По поводу слов Владимира Борисовича. Что он может сказать на предприятии, если я не ошибаюсь, он был на "Азовстали", Ахметова? Что он может сказать другое? Они все вместе сидели на потоках угля и другой продукции – железной руды и так далее", - отметил Парасюк.

Напомним, Гройсман осуждает поведение депутата Владимира Парасюка и считает, что его нужно лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности.

Такое мнение он высказал на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь", отвечая на вопросы граждан, почему Парасюк до сих пор является нардепом.

Это большой стыд, когда человек, уполномоченный от государства, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать, что здесь и слабость в том числе правоохранительной системы", - сказал Гройсман.

Он отметил, что снять депутатскую неприкосновенность с Парасюка может Верховная Рада, но если бы такие вопросы решали правительство и премьер, то Парасюк уже давно бы ее лишился.

Напомним, Владимир Парасюк неоднократно был причастен к скандалам.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с постаПрезидента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с поста
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения КореиЛидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Блок рекламы


Похожие новости
Гройсман выступил за снятие иммунитета с ПарасюкаГройсман выступил за снятие иммунитета с Парасюка
Гонтарева и Фукс прокомментировали обвинения в содействии выведению Януковичем денег из УкраиныГонтарева и Фукс прокомментировали обвинения в содействии выведению Януковичем денег из Украины
Командующий ВМС Украины прокомментировал предложение фюрера РФ вернуть военную технику из аннексированного КрымаКомандующий ВМС Украины прокомментировал предложение фюрера РФ вернуть военную технику из аннексированного Крыма
Суд закрыл дело против нардепа Антонищака за вождение в пьяном видеСуд закрыл дело против нардепа Антонищака за вождение в пьяном виде
Третьего подозреваемого в избиении нардепа Чорновол отправили под судТретьего подозреваемого в избиении нардепа Чорновол отправили под суд
ВСУ прокомментировали ситуацию с “Грузинским легионом”ВСУ прокомментировали ситуацию с “Грузинским легионом”
Расследование дела против экс-нардепа Мартыненко завершеноРасследование дела против экс-нардепа Мартыненко завершено
Подозреваемый в госизмене переводчик Гройсмана уволен из Кабмина 21 декабря, - СМИПодозреваемый в госизмене переводчик Гройсмана уволен из Кабмина 21 декабря, - СМИ
Дочери убитой Ноздровской угрожают - нардепДочери убитой Ноздровской угрожают - нардеп
Президент Ирана впервые прокомментировал протесты в странеПрезидент Ирана впервые прокомментировал протесты в стране
Последние новости
Подгружаем последние новости