Тереза Мэй планирует перестановки в кабинете министров

Премьер-министр Великобритании Тереза ??Мэй в понедельник, 8 декабря, может объявить о перестановках в кабинете министров.

Об этом пишет газета The Sunday Times, передает The Guardian .

The Sunday Times пишет, что премьер назначит нового главу секретариата британского кабмина после отставки Дамиана Грина.

Газета предполагает, что ведущие члены кабинета министров - министр финансов Филипп Хаммонд, глава МИД Борис Джонсон, министр внутренних дел Эмбер Радд и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сохранят свои должности.

Как известно, в декабре 2017 года заместитель премьер-министра Великобритании и глава секретариата кабинета министров Дамиан Грин объявил о своей отставке из-за скандала с порнографией.

Грин стал третьим министром в правительстве Мэй, ушедшим в отставку в течении последних иесяцев. В ноябре министр обороны покинул свой пост, а до этого министр по вопросам международного сотрудничества ушла в отставку из-за проведения тайных встреч с израильськими чиновниками.

Напомним, ранее сообщалось, Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что размер компенсации, которую страна заплатит за выход из Европейского союза составит от 40 до 44 миллиардов евро.