Юрий и Ирина Луценко получили дорогой подарок от сына

Александр Луценко уже в третий раз дарит родителям дорогие подарки.

Александр Луценко (стоит) с родителями и братом

Генеральный прокурор Юрий Луценко и его жена народный депутат Ирина Луценко получили подарок от сына Александра стоимостью 170 тыс. гривен.

Подарок в неденежной форме Юрий и Ирина Луценко задекларировали в Едином государственном реестре электронных деклараций.

Стоить отметить, что Александр Луценко делает родителям дорогие подарки не впервые. В августе 2017 года Юрий и Ирина Луценко получили подарок в неденежной форме стоимостью 119,3 тыс. гривен.

30 декабря 2016 года Юрий и Ирина Луценко задекларировали подарок от сына в неденежной форме стоимостью 132 тыс. 582 грн.