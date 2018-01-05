Юрий и Ирина Луценко получили дорогой подарок от сына

Александр Луценко уже в третий раз дарит родителям дорогие подарки.

Юрий и Ирина Луценко получили дорогой подарок от сына
Александр Луценко (стоит) с родителями и братом

Генеральный прокурор Юрий Луценко и его жена народный депутат Ирина Луценко получили подарок от сына Александра стоимостью 170 тыс. гривен.

Подарок в неденежной форме Юрий и Ирина Луценко задекларировали в Едином государственном реестре электронных деклараций.

Стоить отметить, что Александр Луценко делает родителям дорогие подарки не впервые. В августе 2017 года Юрий и Ирина Луценко получили подарок в неденежной форме стоимостью 119,3 тыс. гривен.

30 декабря 2016 года Юрий и Ирина Луценко задекларировали подарок от сына в неденежной форме стоимостью 132 тыс. 582 грн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
В Москве задержали украинскую писательницу Евгению БильченкоВ Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко
В Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на ДонбассеВ Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе
В Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолетыВ Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолеты
Блок рекламы


Похожие новости
Депутаты получили 33 млн гривен компенсаций за аренду жилья в 2017 годуДепутаты получили 33 млн гривен компенсаций за аренду жилья в 2017 году
За сутки боевики шесть раз нарушили перемирие, двое украинских военнослужащих получили раненияЗа сутки боевики шесть раз нарушили перемирие, двое украинских военнослужащих получили ранения
13 выдающихся медиков получили пожизненные стипендии от государства13 выдающихся медиков получили пожизненные стипендии от государства
От Луценко потребовали «поймать большую рыбу» в «Радикальной партии»От Луценко потребовали «поймать большую рыбу» в «Радикальной партии»
САП ответила на претензии Луценко в связи с закрытием дела ДовгогоСАП ответила на претензии Луценко в связи с закрытием дела Довгого
Довгий прокомментировал заявление ЛуценкоДовгий прокомментировал заявление Луценко
Луценко: В отношении Довгого завели новое делоЛуценко: В отношении Довгого завели новое дело
В конфликте Луценко с Довгим должна быть поставлена точка, - нардеп СаврасовВ конфликте Луценко с Довгим должна быть поставлена точка, - нардеп Саврасов
За сутки на Донбассе получили ранения двое военнослужащихЗа сутки на Донбассе получили ранения двое военнослужащих
Луценко пообещал обнародовать экспертизу пленок Саакашвили-Курченко после Нового годаЛуценко пообещал обнародовать экспертизу пленок Саакашвили-Курченко после Нового года
Последние новости
Подгружаем последние новости