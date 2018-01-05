Юрий и Ирина Луценко получили дорогой подарок от сына
Александр Луценко уже в третий раз дарит родителям дорогие подарки.
Генеральный прокурор Юрий Луценко и его жена народный депутат Ирина Луценко получили подарок от сына Александра стоимостью 170 тыс. гривен.
Подарок в неденежной форме Юрий и Ирина Луценко задекларировали в Едином государственном реестре электронных деклараций.
Стоить отметить, что Александр Луценко делает родителям дорогие подарки не впервые. В августе 2017 года Юрий и Ирина Луценко получили подарок в неденежной форме стоимостью 119,3 тыс. гривен.
30 декабря 2016 года Юрий и Ирина Луценко задекларировали подарок от сына в неденежной форме стоимостью 132 тыс. 582 грн.
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