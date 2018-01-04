Печерский суд пожаловался на защитников Януковича в КДК адвокатуры

Адвокаты игнорируют заседания по делу об убийствах на Майдане.

?Печерский суд пожаловался на защитников Януковича в КДК адвокатуры
Фото: Сергей Нужненко

Печерский районный суд Киева потребовал от Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры привлечь к дисциплинарной ответственности защитников экс-президента Виктора Януковича: Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Андриану Фозекош.

Судья Светлана Шапутько усмотрела в действиях адвокатов нарушение профессиональной этики и попытку сорвать судебный процесс, говорится в материалах суда.

Шапутько с 26 сентября 2017 года рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры о заочном расследовании против Януковича по обвинению в организации расстрелов активистов Евромайдана. "Указанными адвокатами, как и самим адвокатским объединением "Авер Лекс", систематически принимаются меры, направленные на затягивание рассмотрения ходатайства", - говорится в заявлении.

4 декабря они принесли в зал суда "коктейли Молотова", деревянные биты и брусчатку, заявив, что это вещественные доказательства. Судья отметила, что данные предметы опасны для находящихся в суде граждан и попросила их убрать. Адвокаты ее просьбу проигнорировали. "Адвокат Сердюк В.А. положил кирпич на стол следственному судье и громко вступал в споры с судом", - подчеркивается в решении.

После этого заседания адвокаты начали систематически пропускать слушания (в это же время они вступили в защиту Януковича в Оболонском райсуде, где слушается дело о государственной измене). Присылать других защитников "Авер Лекс" отказался.

Когда защита Януковича в очередной раз не прибыла в заседание 20 декабря, суд решил инициировать процесс привлечения их к ответственности.

Постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, в Печерском суде рассматривают материалы ходатайства Генеральной прокуратуры Украины на проведение специального (заочного) досудебного расследований по делу о роли Януковича в организации и командовании расстрелами участников Майдана в феврале 2014 года.

Януковича подозревают в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов на Майдане, что привело к массовым жертвам среди митингующих. Также ему инкриминированы организация умышленных убийств на Майдане 19-20 февраля 2014 года и теракта 20 февраля на улице Институтской.

В Оболонском районном суде Киева рассматривают еще одно дело против Януковича - о государственной измене.


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