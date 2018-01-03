Суд расторг брак депутата Сюмар и политолога Тарана

Суд расторг брак депутата Сюмар и политолога Тарана

Печерский районный суд Киева расторг брак заместителя председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Виктории Сюмар и политолога Виктора Тарана.

Об этом говорится в решении суда от 20 декабря 2017 года, передают Украинские новости.

Сюмар и Таран обратились в суд с совместным заявлением о расторжении брака, обосновав это тем, что "совместная жизнь у сторон не сложилась, сохранение семьи невозможно".

В июне 2017 года между ними был заключен договор о способах участия родителей в воспитании дочери Софии, согласно которому достигнуто согласие о месте проживания ребенка, свиданий с ним, уплаты алиментов и другое.

На судебное заседание Сюмар и Таран не явились, однако подали заявления о рассмотрении дела в их отсутствие.

Суд удовлетворил заявление и расторг брак Сюмар и Тарана, зарегистрированный в сентябре 2002 года.

Напомним, в 2015 году Сюмар разъехалась с мужем из-за своей политической карьеры.




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