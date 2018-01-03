Чрезвычайное положение в Египте продлили ещё на три месяца
Министерство внутренних дел Египта объявило о продлении чрезвычайного положения в стране, начиная с 13 января 2018 года.
Об этом сообщает информационное агентство
"Чрезвычайное положение будет продолжено с целью принятия мер, необходимых для противостояния опасностям и финансированию терроризма, обеспечения безопасности во всех частях страны", - говорится в сообщении.
Соответствующий указ во вторник, 2 января, подписал президент страны Абдель Фаттах аль-Сиси.
Чрезвычайное положение, которое действует в Египте, впервые ввели в апреле прошлого года и продолжили в июле и октябре.
Как известно, в ноябре 2017 года министерство внутренних дел Египта объявило наивысший уровень готовности силовиков после теракта на Синайском полуострове.
В результате взрыва погибли по меньшей мере 305 человек.
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