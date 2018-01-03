Чрезвычайное положение в Египте продлили ещё на три месяца

Чрезвычайное положение в Египте продлили ещё на три месяца

Министерство внутренних дел Египта объявило о продлении чрезвычайного положения в стране, начиная с 13 января 2018 года.

Об этом сообщает информационное агентство MENA.

"Чрезвычайное положение будет продолжено с целью принятия мер, необходимых для противостояния опасностям и финансированию терроризма, обеспечения безопасности во всех частях страны", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ во вторник, 2 января, подписал президент страны Абдель Фаттах аль-Сиси.

Чрезвычайное положение, которое действует в Египте, впервые ввели в апреле прошлого года и продолжили в июле и октябре.

Как известно, в ноябре 2017 года министерство внутренних дел Египта объявило наивысший уровень готовности силовиков после теракта на Синайском полуострове.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 305 человек.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец
В Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на ДонбассеВ Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе
В Москве задержали украинскую писательницу Евгению БильченкоВ Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко
Блок рекламы


Похожие новости
15 боевиков казнили в Египте15 боевиков казнили в Египте
НАПК проверит еще 19 деклараций чиновников за следующие 2 месяцаНАПК проверит еще 19 деклараций чиновников за следующие 2 месяца
Лидеры стран Евросоюза продлили экономические санкции против РФ еще на полгодаЛидеры стран Евросоюза продлили экономические санкции против РФ еще на полгода
В суде над Насировым зачитали 30 страниц обвинения из 774 и объявили перерыв на полтора месяцаВ суде над Насировым зачитали 30 страниц обвинения из 774 и объявили перерыв на полтора месяца
Украинские военные улучшили тактическое положение на Донбассе, – штаб АТОУкраинские военные улучшили тактическое положение на Донбассе, – штаб АТО
Саакашвили продлили право пребывать в УкраинеСаакашвили продлили право пребывать в Украине
Мужчина, разбивший памятник Небесной сотне, приговорен к четырем месяцам арестаМужчина, разбивший памятник Небесной сотне, приговорен к четырем месяцам ареста
Экс-бойца батальона ОУН Литвиненко арестовали на два месяцаЭкс-бойца батальона ОУН Литвиненко арестовали на два месяца
Теракт у мечети в Египте совершили боевики с флагами ИГИЛ – прокуратураТеракт у мечети в Египте совершили боевики с флагами ИГИЛ – прокуратура
Количество жертв теракта в Египте превысило 300 человекКоличество жертв теракта в Египте превысило 300 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости