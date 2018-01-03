США предупредили Палестину о сокращении финансовой поддержки

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что финансовая помощь Палестине может быть пересмотрена в сторону сокращения в случая отсутствия прогресса на переговорах с Израилем.

Об этом он написал в своем Twitter .

"Мы ежегодно платим Палестине сотни миллионов долларов и не получаем благодарности или уважения. Они даже не хотят вести давно запоздалые мирные переговоры с Израилем. Если палестинцы больше не хотят говорить о мире, почему мы должны осуществлять эти огромные выплаты?", - написал американский лидер.