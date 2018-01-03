США предупредили Палестину о сокращении финансовой поддержки

США предупредили Палестину о сокращении финансовой поддержки

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что финансовая помощь Палестине может быть пересмотрена в сторону сокращения в случая отсутствия прогресса на переговорах с Израилем.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы ежегодно платим Палестине сотни миллионов долларов и не получаем благодарности или уважения. Они даже не хотят вести давно запоздалые мирные переговоры с Израилем. Если палестинцы больше не хотят говорить о мире, почему мы должны осуществлять эти огромные выплаты?", - написал американский лидер.

Напомним, что 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим. Между тем, статус Иерусалима - один из краеугольных камней израильско-палестинского конфликта. Израиль называет восточную и западную части города "вечной неделимой столицей", а палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей их будущего государства. Решение Вашингтона вызвало волну возмущения и осуждения в арабском мире, а также повлекло столкновения между палестинцами и израильскими силовиками, в результате чего погибли несколько человек. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает государства не признавать Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, руководство Палестины отказалось от дальнейших переговоров с представителями Израиля.




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