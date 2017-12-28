Судья, который вынес условный приговор Крысину, объяснил свое решение

Обе прошлые судимости "титушковода" к моменту вынесения приговора были погашены.

Фото: Сергей Нужненко

Судья Шевченковского районного суда Киева Олег Линник, который вынес условный приговор Юрию Крысину, в интервью "Судебно-юридической газете" объяснил свое решение.

Он напомнил, что Крысина обвиняли не в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, а в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса). При этом у него было несколько смягчающих обстоятельств: двое малолетних обстоятельств и положительная характеристика по месту работы.

Судья объяснил, что несмотря на то, что Крысин дважды привлекался к уголовной ответственности, на момент вынесения приговора 22 декабря он считался ранее не судимым.

Первый раз его приговорили к трем годам ограничения свободы по решению Киево-Святошинского районного суда в июне 2010 года по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса (убийство, совершенное по неосторожности). Срок в Ирпенской исправительной колонии Крысин начал отбывать 15 декабря 2010 года. 3 апреля 2011 года Ирпенский городской суд принял решение освободить его от наказания условно-досрочно.

"Согласно ст. 89 УК, при осуждении человека к ограничению свободы, не имеющими судимости признаются те лица, которые не совершали преступлений в течение двух лет после такого решения суда. То есть, согласно уже ст. 90 УК («исчисление сроков погашения судимости») Ю. Крысин считался судимым ровно до 3 июня 2013 года, после чего его судимость была погашена. По состоянию на февраль 2014 года, когда произошли события, которые являлись предметом судебного разбирательства, Ю. Крысин юридически не имел судимостей", - рассказал судья.

В марте 2016 года Киево-Святошинский райсуд признал Крысина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное ношение, хранение, приобретение или сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов) и приговорил к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год.

"19 апреля 2016 года приговор суда вступил в силу. Но прошел год, и Ю. Крысин опять юридически стал считаться не судимым. Таким образом, до решения Шевченковского райсуда 22 декабря 2017 года, Ю. Крысин считался не судимым, а значит учитывать предыдущие приговоры судов, суд юридически не имел оснований", - сказал судья.

Другие уголовные производства, в которых фигурирует Крысин, не имеют значения для суда, потому что его вина еще не доведена.