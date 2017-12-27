Разыскиваемый по делу о фиктивных тендерах заммэра Запорожья госпитализирован в Харькове

Пустоваров намерен сотрудничать со следствием.

Анатолий Пустоваров Фото: http://actual.today

Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, разыскиваемый по делу о запорожских фиктивных тендерах, госпитализирован в Харькове.

Об этом журналистам сообщил его адвокат Игорь Чумаченко.

По его данным, Пустоваров прибыл в Харьков после того, как узнал о поиске его прокуратурой Харьковской области, но травмировал спину и обратился за медпомощью в Харьковскую областную клиническую больницу, где врачи приняли решение о госпитализации.

Состояние его здоровья удовлетворительное.

Адвокат также сообщил, что Пустоваров намерен сотрудничать со следствием.

Напомним, 21 декабря прокуратура и СБУ провели 30 обысков в Запорожье, в ходе которых был задержан замглавы Запорожского облсовета Владислава Марченко и его брат Марк.

Правоохранители не смогли задержать заммэра Запорожья Пустоварова. Некоторые СМИ писали, что он сбежал в родную Горловку на Донбассе, которая сейчас подконтрольна "ДНР". Генпрокурор Юрий Луценко в своем фейсбуке пошутил, что Пустоваров сбежал в окно от следователей в одних тапках.

23 декабря Пустоваров нашелся в Харькове.

Пустоварова вместе с рядом областных чиновников, среди которых лидер местной организации "Самопомощь", подозревают в присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением. По версии следствия, госслужащие организовали десяток фиктивных тендеров на благоустройство парков и детских стадионов с заранее определенным победителем на общую сумму около 90 млн гривен.