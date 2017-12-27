Разыскиваемый по делу о фиктивных тендерах заммэра Запорожья госпитализирован в Харькове
Пустоваров намерен сотрудничать со следствием.
Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, разыскиваемый по делу о запорожских фиктивных тендерах, госпитализирован в Харькове.
Об этом журналистам сообщил его адвокат Игорь Чумаченко.
По его данным, Пустоваров прибыл в Харьков после того, как узнал о поиске его прокуратурой Харьковской области, но травмировал спину и обратился за медпомощью в Харьковскую областную клиническую больницу, где врачи приняли решение о госпитализации.
Состояние его здоровья удовлетворительное.
Адвокат также сообщил, что Пустоваров намерен сотрудничать со следствием.
Напомним, 21 декабря прокуратура и СБУ провели 30 обысков в Запорожье, в ходе которых был задержан замглавы Запорожского облсовета Владислава Марченко и его брат Марк.
Правоохранители не смогли задержать заммэра Запорожья Пустоварова. Некоторые СМИ писали, что он сбежал в родную Горловку на Донбассе, которая сейчас подконтрольна "ДНР". Генпрокурор Юрий Луценко в своем фейсбуке пошутил, что Пустоваров сбежал в окно от следователей в одних тапках.
23 декабря Пустоваров нашелся в Харькове.
Пустоварова вместе с рядом областных чиновников, среди которых лидер местной организации "Самопомощь", подозревают в присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением. По версии следствия, госслужащие организовали десяток фиктивных тендеров на благоустройство парков и детских стадионов с заранее определенным победителем на общую сумму около 90 млн гривен.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.12.2017 15:51
27.12.2017 17:33