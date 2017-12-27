Разыскиваемый по делу о фиктивных тендерах заммэра Запорожья госпитализирован в Харькове

Пустоваров намерен сотрудничать со следствием.

Разыскиваемый по делу о фиктивных тендерах заммэра Запорожья госпитализирован в Харькове
Анатолий Пустоваров
Фото: http://actual.today

Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, разыскиваемый по делу о запорожских фиктивных тендерах, госпитализирован в Харькове.

Об этом журналистам сообщил его адвокат Игорь Чумаченко.

По его данным, Пустоваров прибыл в Харьков после того, как узнал о поиске его прокуратурой Харьковской области, но травмировал спину и обратился за медпомощью в Харьковскую областную клиническую больницу, где врачи приняли решение о госпитализации.

Состояние его здоровья удовлетворительное.

Адвокат также сообщил, что Пустоваров намерен сотрудничать со следствием.

Напомним, 21 декабря прокуратура и СБУ провели 30 обысков в Запорожье, в ходе которых был задержан замглавы Запорожского облсовета Владислава Марченко и его брат Марк.

Правоохранители не смогли задержать заммэра Запорожья Пустоварова. Некоторые СМИ писали, что он сбежал в родную Горловку на Донбассе, которая сейчас подконтрольна "ДНР". Генпрокурор Юрий Луценко в своем фейсбуке пошутил, что Пустоваров сбежал в окно от следователей в одних тапках.

23 декабря Пустоваров нашелся в Харькове.

Пустоварова вместе с рядом областных чиновников, среди которых лидер местной организации "Самопомощь", подозревают в присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением. По версии следствия, госслужащие организовали десяток фиктивных тендеров на благоустройство парков и детских стадионов с заранее определенным победителем на общую сумму около 90 млн гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Блок рекламы


Похожие новости
ГПУ обнародовала записи прослушки по делу лидера запорожской "Самопомощи"
НАБУ проводит выемку документов в Ощадбанке по делу о конфискации денег ЯнуковичаНАБУ проводит выемку документов в Ощадбанке по делу о конфискации денег Януковича
В Турции по делу о госперевороте уволили еще почти 3 тысячи госслужащихВ Турции по делу о госперевороте уволили еще почти 3 тысячи госслужащих
Роковая женщина: Очередного судью по делу Штепы уволилиРоковая женщина: Очередного судью по делу Штепы уволили
Вице-мэр Запорожья нашелся в Харькове и заявил, что не сбегал в ГорловкуВице-мэр Запорожья нашелся в Харькове и заявил, что не сбегал в Горловку
Светличная: новые станции метро в Харькове должны быть построены за 4 годаСветличная: новые станции метро в Харькове должны быть построены за 4 года
В Харькове ограбили предприятие Минобороны – СМИВ Харькове ограбили предприятие Минобороны – СМИ
В Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперыВ Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперы
Луценко уточнил обвинения по делу СаакашвилиЛуценко уточнил обвинения по делу Саакашвили
Работники ФСБ не явились давать показания в суде по делу БалухаРаботники ФСБ не явились давать показания в суде по делу Балуха
Последние новости
Подгружаем последние новости