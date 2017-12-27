Дело против Довгого закрыли

НАБУ и САП не удалось доказать вину депутата.

Дело против Довгого закрыли
Олес Довгий
Фото: Lb.ua

Уголовное производство в отношении народного депутата Олеся Довгого ("Воля народа") закрыто.

Об этом сообщают агентство Українські Новини и издание INSIDER со ссылкой на источники.

По данным УН, уголовное производство закрыли Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 26 декабря из-за недоказанности вины Довгого в инкриминируемом преступлении.

Материалы закрытого дела переданы в прокуратуру Киева.

INSIDER напоминает, что САП и ГПУ в течение достаточно длительного периода времени "играли в футбол" делом Довгого, перебрасывая его друг к другу.

В частности, САП была готова закрыть это производство еще несколько месяцев назад в случае, если Довгий согласится на закрытие по нереабилитирующим обстоятельствам, и передала дело в ГПУ.

Однако это предложение не было воспринято генпрокурором Юрием Луценко, который внес коррективы в производство и отправил его обратно в САП.

Напомним, 11 июля Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепа Олеся Довгого и предоставила согласие на привлечении депутата к уголовной ответственности.

Дело против депутата касалось выделения земельных участков в столице в 2007-2009 годах, когда Довгий был секретарем Киевского городского совета. Ему вменяли злоупотребление служебными обязанностями с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га. Довгий, по версии следствия, совершил преступление, нарушив регламент Киевсовета.

Срок давности уголовного производства в отношении Довгого истек 1 октября 2017 года.


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